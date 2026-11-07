Una joven de Lomas de Zamora denunció a su jefe por abuso sexual en un local de Flores

Una joven de Lomas de Zamora denunció a su jefe por un presunto caso de abuso sexual ocurrido en un comercio de indumentaria ubicado sobre la avenida Avellaneda al 3300, en el barrio porteño de Flores . El hombre también tendría un local de ropa en la Fería La Salada .

De acuerdo con la denuncia a la que tuvo acceso La Unión el episodio ocurrió el lunes 22 de junio pasado, mientras la víctima de 18 años trabajaba como vendedora en el local, donde se desempeñaba desde hacía aproximadamente cuatro meses.

La presentación fue realizada al día siguiente en la Comisaría Vecinal 7-C de la Policía de la Ciudad. En su declaración, la denunciante contó que durante la mañana se encontraba desayunando en una mesa junto a su jefe cuando el hombre le habría tomado una mano y le dicho: "Sos hermosa, me acuerdo de mi juventud".

Según su relato, ella retiró la mano y volvió al sector de ventas para continuar con sus tareas. Más tarde, cerca de las 13.30, el hombre le habría indicado que cerrara el comercio, pese a que el horario habitual de finalización de la jornada era a las 17.

Siempre de acuerdo a la denuncia, mientras realizaba esa tarea, el jefe la abrazó. La joven manifestó que intentó apartarse, pero que él la habría sujetado con fuerza de ambos brazos y vuelto a abrazar. Luego, habría intentado besarla. "No, Delfi, me quiero ir", aseguró que le respondió antes de retirarse del lugar.

Al día siguiente, la damnificada les contó lo ocurrido a sus padres y se presentó con ellos en la dependencia policial. También explicó que decidió no concurrir a trabajar porque temía por su integridad física.

La denuncia por abuso sexual

La causa fue caratulada como "abuso sexual simple" y quedó bajo intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 58, Secretaría N.º 64.

En la declaración, la joven indicó que era la única empleada del comercio y que durante la jornada solía permanecer sola con el hombre. También señaló que el local contaba con cámaras de seguridad, aunque afirmó que, según le había comentado su encargado, ya no estarían funcionando.

La denunciante agregó que había informado lo sucedido por WhatsApp a la esposa de su jefe, a quien identificó como su jefa, y que recibió como respuesta: "Vení a trabajar conmigo, no le hagas caso".