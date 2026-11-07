A 50 años del egreso, volvieron al Modelo Banfield para revivir sus recuerdos

Hay amistades que resisten al paso del tiempo y encuentros que se convierten en una tradición. En Banfield , un grupo de exalumnos del Colegio Modelo mantiene ese vínculo desde hace décadas: aunque pasaron 50 años desde que terminaron sus estudios, continúan reuniéndose todos los años para compartir recuerdos, celebrar fechas especiales y mantenerse cerca.

En esta oportunidad, el aniversario tuvo un significado especial, por iniciativa propia, decidieron regresar a la institución, ubicada en Yrigoyen 7897 , donde transcurrió buena parte de su adolescencia para recorrer las instalaciones, reencontrarse con recuerdos y celebrar medio siglo de aquella etapa escolar.

La propuesta surgió de Elsa , una de las exalumnas, quien se acercó al colegio: "Tenía la idea de que sería bueno poder presentarnos y realizar la reunión. Le comenté que queríamos visitar las instalaciones del Modelo Banfield, si era posible recorrer cada aula para reencontrarnos y volver a vivir todos esos años".

La respuesta de la institución fue positiva y, a partir de entonces, comenzaron los preparativos, Elsa mantuvo el contacto con la representante legal para coordinar la visita y organizar la llegada de los participantes. Además, conformaron un grupo organizador de seis exalumnas que se distribuyeron las distintas tareas, desde la preparación del catering hasta la confección de una placa para entregar al colegio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Colegio Modelo Banfield (@colegiomodelobanfield) Le diseñaron y entregaron una placa al colegio.

El regreso a las aulas de Banfield después de cinco décadas

El encuentro se realizó el domingo 1º de noviembre, fueron recibidos por la representante legal y por el dueño de la institución, quienes los acompañaron durante la recorrida.

Participaron 22 personas, entre egresados en perito mercantil y otros compañeros que, aunque no finalizaron sus estudios allí, también formaron parte de aquella etapa. Durante la jornada, el colegio entregó diplomas a quienes egresaron y un presente a todos los asistentes, una lapicera y un llavero.

La visita permitió comparar cómo cambió la institución desde aquellos años. Recorrieron las aulas, recordaron los espacios donde cursaban, hicieron una especie de acto junto a los abanderados y rememoraron la antigua sala de máquinas, que hoy dio paso a una sala de computación. También se sorprendieron con las nuevas comodidades, como los equipos de aire acondicionado en las aulas.

"Parecíamos chicos todavía, porque había un revuelo. Recorrimos todas las instalaciones y recordamos todos esos momentos", contó Elsa sobre una jornada atravesada por la nostalgia. Después de la visita, continuaron el festejo en la casa de una de las excompañeras donde compartieron comida y brindaron para celebrar los 50 años desde el egreso.

Con la llegada de WhatsApp, crearon un grupo llamado "Modelo Banfield".

Una tradición que mantienen viva todos los años

Aunque este reencuentro tuvo como motivo especial el medio siglo desde que terminaron el colegio, las reuniones no son una novedad para el grupo. Desde hace muchos años mantienen la costumbre de encontrarse, organizar celebraciones y acompañarse en distintas fechas.

Con el paso del tiempo, también cambió la manera de comunicarse: primero se contactaban por teléfono y, con la llegada de WhatsApp, crearon un grupo llamado "Modelo Banfield", donde comparten saludos de cumpleaños y organizan reuniones por el Día del Amigo y encuentros de fin de año.

"Nos mantenemos siempre en contacto. No se perdió nunca ese contacto tan ameno y nos llevamos todos muy bien", destacó Elsa. Los encuentros suelen organizarse en la casa de alguno de los integrantes o en restaurantes. Sin embargo, las reuniones en los hogares tienen un encanto particular "en la casa es lindo porque podemos hacer karaoke, podemos bailar y compartir largas horas", explicó Elsa.