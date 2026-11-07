Semana de la Diabetes en Lomas: harán controles gratuitos en los barrios

En Lomas de Zamora , el Municipio realizará la Semana de la Diabetes con controles gratuitos en distintos barrios y asesoramiento para garantizar la prevención de una enfermedad crónica que se caracteriza por los altos niveles de azúcar en sangre .

Junto al Colegio de Farmacéuticos de Lomas instalarán postas de salud en varios puntos de la ciudad para que los vecinos accedan a controles de glucemia, chequeos de peso y talla, tomas de tensión arterial, turnos para fondo de ojos y asesoramiento sobre prevención y medicación hipoglucemiante.

Impulsoras de la Comunidad. Acompañan a embarazadas y niños de Lomas con alimentos y controles de salud

Las postas de salud estarán el martes 10 de noviembre, de 10 a 13 horas, en Pasco y Salta (San José) ; jueves 12, de 10 a 13, en Laprida y España (Lomas) ; viernes 13, de 10 a 13, en Maipú y Pueyrredón (Banfield) ; sábado 14, de 15 a 18, en la Plaza Grigera de Lomas (Av. Hipólito Yrigoyen 8700) ; y el domingo 15, de 15 a 18 horas, en la Plaza Libertad de Lomas (Laprida 1200) .

Se estima que 1 de cada 10 personas mayores de 18 años padecen diabetes y el 40% no lo sabe porque en las primeras etapas no da síntomas. De todas formas, es posible que se manifieste con sed excesiva, falta de energía, mala cicatrización de heridas, aumento de apetito, necesidad de orinar con frecuencia, pérdida de peso y visión borrosa.

Para controlarla y prevenirla es importante no fumar; hacer al menos 30 minutos diarios de actividad física; mantener una alimentación saludable; recibir las vacunas contra la gripe, neumonía y antitetánica; y tener buenos valores de glucemia, presión arterial y colesterol.

Jornada de fondo de ojos gratuita y sin turno en Lomas

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, el Municipio de Lomas llevará adelante una jornada especial de fondo de ojos en el Hospital Oftalmológico.

Los vecinos que tengan diagnóstico de diabetes podrán hacerse el control oftalmológico anual gratuito y sin turno. Para esto deberán acercarse el sábado 14 de noviembre, de 10 a 13, al hospital ubicado sobre 12 de Octubre y Las Heras.

El estudio de fondo de ojos permite evaluar el estado de los vasos sanguíneos de la retina y detectar de manera temprana alteraciones o complicaciones como la retinopatía diabética. La realización periódica de este tipo de controles resulta central para prevenir lesiones oculares complejas y evitar la pérdida progresiva de la visión en pacientes diabéticos.