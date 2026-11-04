Lomas celebra los 75 años de Charly García en el Teatro del Municipio

Con el objetivo de reunir a la familia junto con la obra de Charly García en el marco de su cumpleaños número 75 es que el conductor y productor de Lomas , Gabriel Palavecino, junto al área de Cultura del Municipio, van a presentar este sábado a las 21, un homenaje especial lleno de canciones, fotos y videos del artista.

"Charly está dentro del gen argentino porque es un artista que cambió la manera de pensar y de hacer música y su obra ha acompañado a muchas generaciones y hasta los jóvenes de hoy lo eligen. Por eso, sentí que merece algo más que un recuerdo por una fecha en su aniversario de nacimiento. Armé este homenaje hacia su obra en el Teatro del Municipio que quiero compartir con la gente de Lomas", explicó Gabriel Palavecino, el productor, director y conductor del evento "Lomas Celebra los 75 años de Charly García".

Con entrada libre y gratuita, los vecinos podrán acercarse este sábado a las 21 a Manuel Castro 262, Lomas (Teatro del Municipio), pero deben reservar su entrada con antelación en la página del Municipio por un tema de cupos y organización del evento.

"Lomas celebra a Charly García" es una idea que nació con el objetivo de generar un encuentro cultural alrededor del artista con una trayectoria tan grande que es digno de muchos homenajes. "Estoy a cargo de la idea, de la producción, de la dirección y la conducción de lo que vamos a presentar este sábado. Se trata de una propuesta que combina música en vivo gracias al grupo "Garola" que es de Lomas y hace cover de Charly", comenzó anticipando Palavino.

También los que asistan al teatro van a poder apreciar mucho contenido audiovisual en la pantalla que estará instalada en el escenario. "Muchas fotos, recuerdos de Charly estarán presente porque se trata de construir una experiencia que permita recorrer las distintas etapas del artista y su enorme universo de canciones", continuó el lomense que creó este show para que puedan disfrutar los vecinos.

El espectáculo es para que asistan con amigos, con la familia, con los hijos. "Me gustaría que la gente vaya con alguna frase, alguna canción en su cabeza y por qué no con una historia referida a Charly", pidió Palavecino, y agregó: "Considero que la cultura también tiene que ver con esto de generar espacios de encuentro para compartir y disfrutar, se trata de eso".

Un espectáculo especial

El productor aseguró que sus ideas siempre apuntan a pensar en propuestas que saquen a la gente de sus rutinas y detalló: "Lo más lindo es que podamos encontrarnos en un evento en común y que mejor que alrededor de la obra de Charly. Quiero que lo del sábado sea algo más que simplemente una noche para escuchar música, quiero que cada vecino se vaya con la sensación que participó de un evento especial, distinto".

Para inscribirse y obtener un lugar en el show homenaje a Charly hay que entrar en el siguiente link: https://lomasdezamora.gov.ar/agenda-de-la-comunidad/lomas-de-zamora-cultural-loma