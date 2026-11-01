domingo 01 de noviembre de 2026
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1 de noviembre de 2026
Convocatoria.

Concurso Lomas Baila: cuándo y en qué sedes serán las audiciones por los barrios

La primera instancia es de rock. Los vecinos podrán demostrar su talento y brillar en el escenario. La gran final es el 28 de noviembre en la Plaza Grigera.

Lomas Baila en Comunidad es una competencia para parejas mayores de 18 años.

Lomas Baila en Comunidad es una competencia para parejas mayores de 18 años.

Lomas de Zamora lanzó un concurso de baile llamado Lomas Baila para que los vecinos demuestren su talento y pasión por la música. Desde el Municipio realizarán audiciones en distintos barrios y una gran final en la Plaza Grigera con premios para los que brillen en el escenario.

Se trata de una competencia para parejas mayores de 18 años, quienes deberán interpretar una coreografía de rock o country de hasta 3 minutos de duración. Un jurado se encargará de evaluar el ritmo y la coordinación entre los integrantes del dúo como también la técnica que desplegarán para la ejecución de los diferentes pasos, giros y acrobacias.

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¿Dónde presentarse para participar?

El concurso tendrá 4 audiciones:

  • 4 de noviembre, a las 18, en el Parque Diego Maradona de Fiorito (Recondo 1200).
  • 13 de noviembre, a las 20, en el Centro Cultural Babylonia de Budge (Guaminí 2540)
  • 21 de noviembre, a las 16, en la Plaza Santa Marta (Tavano 1602)
  • 23 de noviembre, a las 15, en el Centro Catamarqueño de San José (Defensa 464).

En cada sede seleccionarán a las parejas que competirán en la gran final que tendrá lugar el 28 de noviembre en la Plaza Grigera. Las parejas que se queden con los 3 primeros puestos recibirán un trofeo y también entregarán un certificado de participación a todos los finalistas.

Para participar, los vecinos tienen que llenar este formulario con los datos de cada integrante. La canción que utilizarán en la coreografía deberán presentarla anticipadamente en formato MP3.

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