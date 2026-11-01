Lomas de Zamora: piden 17 años de prisión para el acusado de matar a su exsuegro

Pidieron 17 años de prisión para un hombre acusado de asesinar a balazos a su exsuegro, durante un violento episodio ocurrido en el barrio Villa Albertina de Lomas de Zamora , en noviembre de 2024.

El juicio por el crimen de Claudio Lencinas entró en su etapa final. Durante los alegatos, el fiscal del caso, Sebastián Grys, solicitó 17 años de cárcel para el imputado Javier Alejandro Toscano González por el delito de “homicidio simple” .

La víctima defendió a su hija. Comienza el juicio contra el hombre acusado de asesinar a balazos a su suegro

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Por su parte, la defensa de Toscano González solicitó su absolución. En caso de que lo encuentren culpable, el pedido fue que le apliquen la pena mínima por esta calificación.

Ahora la decisión final quedará en manos del Tribunal Oral en lo Criminal N°8 de Lomas de Zamora. El veredicto será comunicado en los próximos días, según informaron fuentes del caso a La Unión .

Cabe recordar que durante el juicio, la familia de la víctima denunció amenazas por parte del detenido. “Él está preso, pero su familia nos vive amenazando y tenemos miedo”, expresó Brenda, una de las hijas de Lencina. Además, su hermana sigue en pareja con el asesino de su padre y también había sido denunciada por amenazas.

El crimen de Claudio Lencinas

Claudio Lencinas, tenía 55 años.

El homicidio ocurrió el 9 de noviembre de 2024 en una vivienda ubicada en Claudio de Alas y Capitán Sarmiento, en Villa Albertina. Allí vivía la expareja de Javier Toscano González.

Según la reconstrucción de la investigación, llevada adelante por la Unidad Funcional de Instrucción N°7 de Lomas de Zamora, el agresor llegó al lugar en un Ford Focus y habría comenzado a provocar disturbios. Su exsuegro, Claudio Lencinas, salió de la vivienda para defender a su hija y le pidió que se retirara.

De acuerdo con testimonios incorporados a la causa, el acusado habría retrocedido unos pasos, sacó un arma y le disparó a Lencinas, quien murió como consecuencia del ataque. Toscano González fue detenido aproximadamente un mes después por el homicidio.