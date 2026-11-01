domingo 01 de noviembre de 2026
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1 de noviembre de 2026
Sigue el juicio.

Lomas de Zamora: piden 17 años de prisión para el acusado de matar a su exsuegro

Solicitaron esa pena para Javier Toscano González por haber matado a tiros a Claudio Lencinas, padre de su expareja, en el barrio Villa Albertina de Lomas.

Cladio Lencinas habría sido asesinado por defender a su hija.

Cladio Lencinas habría sido asesinado por defender a su hija.

El juicio por el crimen de Claudio Lencinas entró en su etapa final. Durante los alegatos, el fiscal del caso, Sebastián Grys, solicitó 17 años de cárcel para el imputado Javier Alejandro Toscano González por el delito de “homicidio simple”.

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Por su parte, la defensa de Toscano González solicitó su absolución. En caso de que lo encuentren culpable, el pedido fue que le apliquen la pena mínima por esta calificación.

Tribunales de Lomas de Zamora.

Tribunales de Lomas de Zamora.

Ahora la decisión final quedará en manos del Tribunal Oral en lo Criminal N°8 de Lomas de Zamora. El veredicto será comunicado en los próximos días, según informaron fuentes del caso a La Unión.

Cabe recordar que durante el juicio, la familia de la víctima denunció amenazas por parte del detenido. “Él está preso, pero su familia nos vive amenazando y tenemos miedo”, expresó Brenda, una de las hijas de Lencina. Además, su hermana sigue en pareja con el asesino de su padre y también había sido denunciada por amenazas.

El crimen de Claudio Lencinas

Claudio Lencinas, tenía 55 años.
Claudio Lencinas, tenía 55 años.

El homicidio ocurrió el 9 de noviembre de 2024 en una vivienda ubicada en Claudio de Alas y Capitán Sarmiento, en Villa Albertina. Allí vivía la expareja de Javier Toscano González.

Según la reconstrucción de la investigación, llevada adelante por la Unidad Funcional de Instrucción N°7 de Lomas de Zamora, el agresor llegó al lugar en un Ford Focus y habría comenzado a provocar disturbios. Su exsuegro, Claudio Lencinas, salió de la vivienda para defender a su hija y le pidió que se retirara.

De acuerdo con testimonios incorporados a la causa, el acusado habría retrocedido unos pasos, sacó un arma y le disparó a Lencinas, quien murió como consecuencia del ataque. Toscano González fue detenido aproximadamente un mes después por el homicidio.

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