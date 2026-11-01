La China Suárez y Mauro Icardi sorprendieron con un impactante festejo de Halloween en Nordelta

La China Suárez y Mauro Icardi prepararon una celebración de Halloween con todos los detalles en su casa de Nordelta. La actriz compartió en Instagram un álbum con imágenes del encuentro familiar, en el que los disfraces, los maquillajes de terror y una ambientación especial fueron protagonistas junto a sus hijos.

El festejo reunió a los chicos y a la pareja, que eligieron distintas caracterizaciones para sumarse a la noche de brujas. Las fotografías permitieron conocer desde los looks de cada integrante hasta los detalles de la decoración que prepararon dentro y fuera de la vivienda.

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La actriz sorprendió con más de un disfraz. En una de las primeras imágenes apareció con el rostro completamente blanco, los ojos delineados en negro y la boca pintada del mismo color, en una caracterización de payaso terrorífico.

Icardi, por su parte, posó a su lado con una capa con capucha en tonos bordó y negros. El futbolista completó su look con maquillaje rojo y negro, además de marcas en la boca y las mejillas que simulaban heridas.

La China Suárez y Mauro Icardi festejaron Halloween.

La China Suárez y Mauro Icardi festejaron Halloween.

Los disfraces de los hijos de la China Suárez

Los hijos de la actriz también formaron parte de las postales familiares. Magnolia, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, lució un vestido violeta con brillos, mangas transparentes y volados. Llevó el pelo suelto y algunas trenzas en la parte superior de la cabeza.

Amancio apareció con una propuesta diferente: una túnica azul oscura con capucha y un esqueleto dibujado sobre el torso. En otra de las fotografías se pudo observar su maquillaje, con manchas rojizas y oscuras y una herida falsa sobre una de sus mejillas.

La China Suárez y Mauro Icardi festejaron Halloween.

La China Suárez y Mauro Icardi festejaron Halloween.

Una casa ambientada para una noche de terror

La decoración fue otro de los puntos que quedaron registrados en el álbum de Instagram. La entrada de la vivienda estuvo cubierta con telas negras, telarañas, esqueletos y manos artificiales.

También colocaron carteles de madera con manchas rojas que imitaban sangre. Uno de ellos tenía la palabra "poseído" en inglés, mientras que otras inscripciones aparecían parcialmente visibles en distintos sectores de la ambientación.

En el exterior, la celebración tuvo un atractivo especial para los chicos: un castillo inflable de grandes dimensiones, iluminado con luces violetas, blancas y verdes. La estructura contaba con torres, ventanas, una calavera sobre la entrada, una araña, fantasmas y una calabaza naranja.

La China Suárez y Mauro Icardi festejaron Halloween.

La China Suárez y Mauro Icardi festejaron Halloween.

El segundo disfraz de la actriz y la comida temática

La China Suárez también mostró una segunda caracterización que contrastó con su primer look. Esta vez eligió un traje rosa, con una cabeza de gran tamaño, orejas salientes y una boca con dientes marcados. El vestuario tenía espuma blanca y manchas rojas, y volvió a posar junto a Icardi.

La propuesta temática llegó incluso a la comida. En una de las imágenes apareció una bandeja con piezas que imitaban dedos, ojos y otras figuras, colocadas sobre una preparación rojiza que simulaba sangre.