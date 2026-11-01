El Club Atlético Temperley celebra 114 años de historia, barrio y corazón

El sur del Gran Buenos Aires se tiñe por completo de celeste. Este 1° de noviembre, el Club Atlético Temperley cumple 114 años de vida, consolidado como una de las instituciones de mayor arraigo popular, identidad barrial y resistencia social del conurbano.

Desde aquel lejano 1912, el club ha sabido forjar un lazo indestructible con su comunidad, atravesando momentos de gloria deportiva y epopeyas institucionales que quedaron grabadas en las páginas doradas del fútbol argentino.

La historia comenzó a escribirse formalmente el 1° de noviembre de 1912, tras un proceso de unificación de voluntades de jóvenes de la zona que querían un club que los representara. Aunque los primeros pasos se dieron bajo otros nombres, la denominación de Centenario (en homenaje a los cien años de la Revolución de Mayo) mutó definitivamente a Club Atlético Temperley , adoptando los colores celeste y blanco que hoy son sinónimo de orgullo para miles de familias.

Con el correr de las décadas, el club se mudó a las tierras que hoy albergan su máximo templo: el Alfredo Beranger . Bautizado en honor a uno de sus presidentes más emblemáticos y trágicos, el "Teatro de Turdera" se transformó en una fortaleza inexpugnable y en el punto de encuentro de generaciones enteras de hinchas.

El Gasolero: un apodo con la identidad de Temperley

El ingenio popular le dio a Temperley una de sus marcas registradas más famosas: "El Gasolero". El apodo nació en la década de 1920 y se popularizó con el tiempo para describir a un equipo que, con un presupuesto gasolero (muy modesto y austero), lograba competir de igual a igual y vencer a los presupuestos millonarios de los clubes más poderosos del país. Esa mística de lucha, esfuerzo y humildad sigue vigente en cada rincón de la institución.

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Resistencia y refundación: El mayor orgullo

Más allá de los ascensos a Primera División y las recordadas campañas en el fútbol grande, el mayor hito en la historia de Temperley no ocurrió dentro de la cancha, sino en los tribunales y en las calles. A principios de la década de 1990, el club sufrió una quiebra que decretó el cierre de sus instalaciones y la suspensión de su afiliación en la AFA.

Fue allí donde emergió el verdadero "milagro celeste". Los socios, hinchas y vecinos se unieron en una gesta histórica de resistencia. Juntaron fondos, custodiaron el club para evitar el remate de las tierras y lograron levantar la quiebra. Temperley volvió a la vida gracias a su gente, un antecedente que transformó al club en un símbolo nacional de que las instituciones pertenecen a sus socios.

Un presente de crecimiento continuo

Hoy, a los 114 años de su fundación, Temperley brilla no solo por su presente en la Primera Nacional, donde busca volver a la máxima categoría, sino por su rol social. El club es un gigante polideportivo que alberga a miles de chicos y chicas en decenas de disciplinas, funcionando como un verdadero motor de contención y vida comunitaria para los partidos de Lomas de Zamora y Almirante Brown.

Los festejos de este nuevo aniversario encuentran a un Temperley moderno, con infraestructura renovada, pero con el mismo espíritu amateur y barrial de aquellos jóvenes de 1912. ¡Salud, Gasolero!