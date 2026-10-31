Nicolás Domingo, tras no alcanzar la final con Temperley: "Estoy triste y con bronca"

Luego del empate 2 a 2 ante Güemes, el entrenador de Temperley , Nicolás Domingo , reconoció que terminó “triste y dolido” por no haber alcanzado la final por el primer ascenso y agradeció que no haya fecha el próximo fin de semana. “Lo mejor que nos puede pasar es que falten 15 días para el próximo partido”, remarcó.

A la salida del estadio Yiya Miranda , el DT habló con Locos X Temperley y analizó las últimas fechas del equipo celeste, las que le impidieron dar el salto que necesitaban para quedarse con el primer puesto de la zona B, y no escondió sus sensaciones.

“La verdad que en el final nos quedamos y hoy estoy triste, sobre todo por hecho en San Juan, donde no lo hicimos bien, y por realizado ante Güemes ”, remarcó, haciendo un rápido repaso de los últimos partidos.

En ese sentido, puntualizando sobre la actuación de este sábado, agregó: “Hoy arranquemos bien, generamos muchas situaciones de gol, creo que fue el partido en el que más chances generamos, pero nos llevamos un pálido empate que nos impidió decorar lo bueno que fue el año, más allá que sabemos que fue bueno”.

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Temperley y el Reducido: el claro mensaje de Nicolás Domingo

El exmediocampista reconoció que terminó “triste, con bronca y dolido” y celebró que no haya actividad la próxima semana debido a la visita del Papa León XIV. “Ahora en la semana que viene vamos a sacar toda la bronca fuera y hacer una charla entre nosotros con mucha autocrítica”, resaltó.

A pesar de eso, el entrenador no pierde la confianza y ya se enfoca en lo que viene: el Torneo Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. “Arranca un campeonato nuevo, en el que no hay margen de error y los pequeños detalles te puede dejar a fuera. Si bien hemos trabajado mucho, ahora hay que hacerlo el doble para ir por el segundo ascenso, que es lo que queremos”.

Y por último, concluyó: “Si miro las últimas temporadas de Temperley, el año fue bueno, muy bueno, pero no me puedo quedar con eso. Yo siempre quiero más, mi ilusión es ascender y vine con ese desafío, más allá que sea mi primer año. Esa es mi mentalidad, así siento el fútbol y vamos a ir por eso”.