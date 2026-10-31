La enigmática publicación de Marcelino Moreno que pone en vilo a Lanús: "Ahora es cuando todo empieza"

Marcelino y una publicación sugerente en medio de las charlas por la renovación con Lanús.

A horas del partido contra Gimnasia de Mendoza por la fecha 15 del Torneo Clausura , el mediocampista Marcelino Moreno realizó una enigmática publicación en su cuenta personal de Instagram y abrió el interrogante sobre su continuidad en Lanús a partir del año que viene.

El talentoso mediocampista tiene contrato vigente con la institución granate hasta diciembre de este año y, en caso de no renovar, a partir de enero quedará con el pase en su poder.

En este contexto, y sin muchas novedades sobre las negociaciones entre ambas partes, Marcelino utilizó sus redes sociales y dejó un sugerente y ambiguo mensaje que puede leerse de dos maneras: algunos lo pueden ver como una señal de que se acerca la renovación y otros, como que la situación no tiene vuelta atrás.

El “10” publicó una historia de Instagram con una foto suya besando el escudo de Lanús, acompañada por la canción de Residente "Antes que el mundo se acabe", lo que abrió un sinfín de interpretaciones a dos meses de culminar su vínculo con el Granate.

El posteo de Marcelino Moreno. Instagram Marcelino Moreno.

Frases como "hasta las cosas lindas deberían ser más lindas" u "ahora es cuando todo empieza" pueden interpretarse como el inicio de las negociaciones, aunque otras como "si este es el final, le encontramos la belleza" dejan la puerta abierta a una posible salida a fin de año. Por eso, en medio de estos mensajes, los próximos días serán clave para empezar a saber qué pasará con el crack de Lanús.

Marcelino Moreno entrena con normalidad y podría ser convocado en Lanús

En la última conferencia de prensa, el entrenador Mauricio Pellegrino remarcó que el "10" trabajó con normalidad durante los últimos entrenamiento y dejó la puerta abierta de cara a una posible convocatoria para el partido en el Lobo mendocino.

Moreno, que estuvo al matraer con las lesiones durante esta temporada, se resintió de una molestia en la previa del clásico ante Banfield y por eso afuera del equipo en el derbi barrial que terminado empatado 1 a 1 en el estadio Florencio Sola.