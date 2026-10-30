Mauricio Pellegrino confirmó otra baja en Lanús y abrió la puerta al regreso de Marcelino Moreno

Mauricio Pellegrino , el entrenador de Lanús , atendió a la prensa en la previa al partido del domingo ante Gimnasia de Mendoza y confirmó que Agustín Medina no estará disponible por una lesión, al tiempo que abrió la posibilidad de un posible regreso de Marcelino Moreno .

En la habitual conferencia de prensa antes de los partidos, Pellegrino fue claro sobre la situación del joven mediocampista y explicó que, por una molestia muscular que sufrió en el clásico ante Banfield, el cuerpo técnico decidió que no juegue en el compromiso válido por la fecha 15 del Torneo Clausura . El que tampoco estará presente es el capitán Carlos Izquierdoz .

En el radar. Lanús avanza por una de las figuras de la Primera Nacional

"Medina no va a estar disponible para el domingo por una molestia que tuvo en el partido contra Banfield. Lo vamos a cuidar para la próxima semana", remarcó el entrenador, dejando en claro que deberá realizar cambios respecto al equipo que igualó 1 a 1 con el Taladro.

Por otra parte, Pellegrino se refirió a la actualidad de Marcelino , quien se ausentó del clásico por algunos dolores físicos, y le abrió la puerta a un posible regreso frente al Lobo de Mendoza, aunque no lo confirmó.

Mauricio Pellegrino y su recuerdo de Diego Armando Maradona#DiegoEterno pic.twitter.com/NazkYfkq6B — Club Lanús (@clublanus) October 30, 2026 X Club Lanús.

"Marcelino entrenó con el equipo los últimos dos días. Veremos cómo está mañana. Lo importante es que él vaya mejorando. A veces por apurarnos nos provoca hacer cosas que nos traen malas noticias", remarcó el DT, sobre el "10" granate.

Un nuevo goleador en el primer equipo de Lanús

Alexis Duarte es una de las revelación del equipo de Reserva y una de las grandes promesas de la cantera del Granate, quien además atravisa un gran momento en el plantel que dirige Román Martínez: anotó ocho goles en los últimos siete partidos.

Por todo esto, el goleador misionero de 19 años fue subido al primer equipo y entrenó toda la semana con el plantel profesional, con el objetivo que, de a poco, vaya tomando ritmo de Primera División.

"Siempre es bueno que los chicos estén en buen nivel y compitiendo bien. Cuando un chico se destaca y hace goles como viene haciendo, todos nos llenamos de ilusióbn. Hoy entrenó con nosotros, como asi toda la semana. Es una buena noticia que esté cerca del primer equipo", remarcó Mauricio Pellegrino.