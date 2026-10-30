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30 de octubre de 2026
Los detalles.

El casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul tendrá una sorpresa cinematográfica que promete impactar

Yanina Latorre contó que Tini Stoessel está al frente de la organización de su boda con Rodrigo de Paul, que tendría una puesta en escena inspirada en el cine.

Yanina Latorre reveló detalles del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.

Yanina Latorre reveló detalles del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.

El casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul tendría una propuesta muy alejada de una fiesta tradicional. Según reveló Yanina Latorre, la pareja prepara una celebración con una puesta cinematográfica, escenas inspiradas en tres películas y una planificación en la que la cantante estaría involucrada en cada detalle.

La información fue compartida por la conductora durante su programa radial en El Observador. Allí describió una boda pensada como un espectáculo, con momentos especialmente diseñados y referencias a la historia de amor de los protagonistas. “Ella lo escribió como si fuera un show”, contó Yanina Latorre, al explicar cómo sería la organización del evento.

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Las tres películas que inspirarán el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Uno de los detalles que más llamó la atención del relato es que habría tres películas como inspiración para distintos momentos de la celebración. Aunque Yanina Latorre no reveló cuáles son las producciones elegidas, explicó que una tendrá mayor protagonismo en la ambientación y las otras dos aparecerán en diferentes instancias de la fiesta. “Hay partes que van a ir pasando basado en tres películas que los identifican a ellos con su historia de amor”, detalló la periodista.

Además, una heroína de una de esas películas tendría un lugar destacado en la propuesta visual. De acuerdo con lo que contó Yanina Latorre, el personaje servirá de inspiración para la entrada y la decoración del evento.

La elección tendría un significado personal para Tini Stoessel, ya que, según explicó la conductora, la cantante se identifica con esa figura por su recorrido personal y profesional. “Va a ser como estar en Disney, muy Tini todo”, resumió Yanina al describir el estilo que tendría la celebración.

Tini Stoessel estaría al frente de todos los detalles

Yanina Latorre también hizo hincapié en el nivel de participación de la cantante en los preparativos. Según su relato, Tini Stoessel se ocuparía de las distintas decisiones vinculadas con la boda y nada quedaría librado al azar. “De todo se ocupa ella. Todo, todo, todo”, aseguró la conductora.

En cuanto a la fecha, la boda sería en diciembre, aunque ese dato trascendió de manera extraoficial. Por ahora, los detalles de la puesta en escena fueron compartidos por Yanina Latorre durante su programa radial.

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