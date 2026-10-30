La picante chicana de La China Ansa a Pablo Migliore en MasterChef: "Tiene todo servido"

La China Ansa y Pablo Migliore tuvieron un picante ida y vuelta en Masterchef Celebrity.

La China Ansa y Pablo Migliore volvieron a quedar en el centro de la escena en MasterChef Celebrity después de protagonizar un divertido intercambio cargado de chicanas. En medio de los rumores que circulan sobre un supuesto acercamiento entre ambos, una frase de la periodista y una respuesta del exfutbolista llamaron la atención.

El momento se vio en la emisión del jueves 29 de octubre, cuando los participantes compartieron una nueva jornada de competencia en las cocinas de Telefe.

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Todo comenzó durante la preparación de los platos, cuando Pablo Migliore contaba con una amplia variedad de ingredientes para cumplir con la consigna del jurado, integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana.

La situación dio lugar a una intervención de Wanda Nara, quien advirtió que el exarquero necesitaba una mano y decidió involucrar a su compañera. “China, dale una mano a Migliore”, le propuso la conductora. Pero La China Ansa respondió rápidamente con una frase que no pasó inadvertida: “Tiene todo servido”.

Las chicanas entre la China Ansa y Pablo Migliore en MasterChef Celebrity

El intercambio no terminó con ese comentario. Mientras continuaban con la preparación de sus platos, la periodista volvió a provocar al exfutbolista con otra frase inesperada. “Pablo, te odio”, lanzó La China Ansa, en tono de broma.

Pablo Migliore no dejó pasar el comentario y le respondió: “¿Yo qué tengo que ver, amiga?”. Sin dar demasiadas explicaciones, la integrante del reality insistió: “No sé, te odio”.

El ida y vuelta adquirió una particular repercusión por el contexto que atraviesan ambos participantes fuera del programa, luego de que Nora Colosimo difundiera versiones sobre un supuesto beso entre ellos.

Sin embargo, hay un detalle importante: las grabaciones de MasterChef Celebrity se realizan varias semanas antes de su emisión. Por eso, las escenas que actualmente llegan a la pantalla no necesariamente reflejan lo que sucede en el presente entre sus protagonistas.