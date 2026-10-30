La Corte Suprema tomó una decisión definitiva sobre Aníbal Lotocki por la muerte de Silvina Luna.

La situación judicial de Aníbal Lotocki tuvo una resolución clave: la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el último recurso presentado por su defensa y dejó firme la condena a ocho años de prisión y diez de inhabilitación para ejercer la medicina por las lesiones graves sufridas por Silvina Luna y otras tres mujeres.

La decisión fue tomada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron la presentación de los abogados del médico mediante la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

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De esta manera, se agotó esta instancia de revisión judicial y quedó firme la sentencia que responsabilizó a Lotocki por cuatro hechos de lesiones graves y el delito de estafa, en concurso real.

El recorrido judicial tuvo distintas instancias. En un primer momento, Aníbal Lotocki había sido condenado por lesiones graves, aunque resultó absuelto por el delito de estafa.

Tanto la defensa como las partes acusadoras cuestionaron aquella resolución. Mientras los abogados del médico buscaban revertir la condena, los denunciantes reclamaban que también fuera responsabilizado por las acusaciones de estafa.

Posteriormente, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional modificó el escenario y estableció una pena de ocho años de prisión y diez años de inhabilitación profesional.

La resolución contempló su responsabilidad por las lesiones graves ocasionadas a Silvina Luna, Stefy Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi, además del delito de estafa.

La defensa volvió a intentar modificar el fallo, pero la Sala II de la misma Cámara confirmó lo resuelto. Luego presentó un recurso extraordinario que fue denegado y finalmente acudió a la Corte Suprema mediante un recurso de queja. El máximo tribunal rechazó ese último planteo y puso fin al intento de los abogados de modificar la condena.