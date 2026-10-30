Elevaron a juicio la causa por el femicidio de Daniela Sosa en Temperley

La causa por el femicidio de Daniela Sosa , la mujer asesinada de un disparo en Temperley durante los festejos de Año Nuevo , fue elevada a juicio por Juzgado de Garantías 5 de Lomas de Zamora , tras el pedido de la fiscalía a cargo de la investigación.

Fuentes judiciales informaron a La Unión que el imputado Ricardo Javier Cardozo seguirá detenido con prisión preventiva por pedido de la fiscal Claudia Sánchez , titular de la UFI 9 de Lomas de Zamora.

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Por el momento, todavía no se estableció una fecha para el comienzo de los debates ni se designó el tribunal que estará a cargo del juzgamiento por el delito de "homicidio agravado por haberse cometido contra una mujer con la que mantenía una relación de pareja y mediando violencia de género, con el empleo de un arma de fuego, en concurso real con portación ilegal de arma de fuego de uso civil".

Según surge de la resolución, el magistrado interviniente consideró que continuaban vigentes los riesgos procesales que habían fundamentado la prisión preventiva.

Daniela Sosa fue asesinada por su pareja el 1° de enero pasado en Temperley.

Entre ellos, mencionó que Cardozo habría intentado desviar el curso de la investigación al sostener que habían sido víctimas de un intento de robo automotor. También tuvo en cuenta la gravedad de la calificación legal y la pena que podría corresponder en caso de una condena.

El femicidio de Daniela Sosa

El hecho ocurrió durante la mañana del 1° de enero de 2026, en la zona de El Cardenal y Suiza, en el barrio San José de Temperley. Daniela Sosa, de 32 años, fue encontrada gravemente herida con un disparo en el cuello y trasladada de urgencia al Hospital Gandulfo, donde murió el 5 de enero, después de permanecer varios días internada.

Cardozo, quien mantenía una relación de pareja con la víctima, fue detenido y quedó imputado por el crimen. La investigación quedó a cargo de la UFI 9 de Lomas de Zamora.

Con la elevación a juicio ya dispuesta, el expediente será remitido a la Secretaría de Gestión de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental para realizar el sorteo del Tribunal en lo Criminal que intervendrá en el debate.