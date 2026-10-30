Del arte al deporte: jóvenes de Lomas salen a escena para mostrar su talento

En Lomas acompañan a los jóvenes para fortalecer su desarrollo.

A lo largo del año, los jóvenes de Lomas de Zamora participaron de actividades culturales y deportivas organizadas por el Municipio en distintos barrios. Este domingo van a hacer un evento para mostrar todo lo que aprendieron y cerrar el año junto a sus familiares, docentes y vecinos.

La Muestra Anual de Puntos Jóvenes comenzará a las 10 en el Teatro del Municipio, ubicado sobre Manuel Castro 262. Con entrada gratuita, los vecinos disfrutarán de un encuentro para celebrar el arte y el deporte a través de exposiciones. "Puntos de vista" es el nombre de una muestra que reunirá distintas formas de crear y mirar el mundo a través de obras de pintura, dibujo, grabado, arte textil, diseño de vestuario y escritura creativa.

Los Puntos Jóvenes funcionan en Fiorito, Lamadrid, Lomas, Albertina y Centenario. Por su parte, en el escenario del teatro habrá performances de malabarismo, danzas urbanas, reggaetón, danzas contemporáneas, taekwondo, teatro, kickboxing, acrobacia en tela, canto y ensamble musical. También realizarán una exhibición deportiva a cargo de los equipos de vóley, futsal y hóckey.

Los Puntos Jóvenes funcionan durante todo el año en instituciones ubicadas en Fiorito, Lamadrid, Lomas, Albertina y Centenario. Además de las actividades recreativas y formativas para vecinos de 12 a 29 años, en estos espacios se abordan distintas temáticas fundamentales para el desarrollo integral de las juventudes como la prevención de adicciones, la violencia de género y la salud sexual, entre otras.

Acompañan a los jóvenes de Lomas en su ingreso al mundo laboral Aprender un oficio puede ser el primer paso para entrar al mundo laboral y empezar a construir un proyecto de vida. En Lomas de Zamora, los jóvenes tienen cursos gratuitos de formación que brinda el Municipio en distintos barrios. Destinado a vecinos de 16 a 29 años, el programa Impulso Joven aporta conocimientos para proyectar el futuro con nuevas herramientas y mayor autonomía. Instalación y reparación de aire acondicionado, maestro pizzero y rotisero, panificados, cosmetología, barbería y operador de streaming son algunos de los talleres que dieron a lo largo del año.

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