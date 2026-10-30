Lomas de Zamora, a puro ritmo: lanzan un concurso de baile para parejas

Lomas de Zamora tendrá un concurso de baile para que los vecinos demuestren su talento y pasión por la música . Desde el Municipio realizarán audiciones en distintos barrios y una gran final en la Plaza Grigera con premios para los que brillen en el escenario.

Lomas Baila en Comunidad es una competencia para parejas mayores de 18 años, quienes deberán interpretar una coreografía de rock de hasta 3 minutos de duración. Un jurado se encargará de evaluar el ritmo y la coordinación entre los integrantes del dúo como también la técnica que desplegarán para la ejecución de los diferentes pasos, giros y acrobacias.

Talento. Es bailarín, maestro de danzas y fundó la primera compañía de tango en Shanghái

Pasión. Una profesora de Lomas lleva a decenas de bailarinas a competir en el South American Open

El concurso tendrá 4 audiciones que se desarrollarán el 4 de noviembre, a las 18, en el Parque Diego Maradona de Fiorito (Recondo 1200) ; 13 de noviembre, a las 20, en el Centro Cultural Babylonia de Budge (Guaminí 2540) ; 21 de noviembre, a las 16, en la Plaza Santa Marta (Tavano 1602) ; y el 23 de noviembre, a las 15, en el Centro Catamarqueño de San José (Defensa 464) .

En cada sede seleccionarán a las parejas que competirán en la gran final que tendrá lugar el 28 de noviembre en la Plaza Grigera. Las parejas que se queden con los 3 primeros puestos recibirán un trofeo y también entregarán un certificado de participación a todos los finalistas.

Para participar, los vecinos tienen que llenar este formulario con los datos de cada integrante. La canción que utilizarán en la coreografía deberán presentarla anticipadamente en formato MP3.

Clases de baile en los centros culturales de Lomas

Vecinos de todas las edades disfrutan durante todo el año de la recreación y el aprendizaje en los centros culturales del Municipio que funcionan en Banfield, Lomas, Fiorito y San José. Los amantes del baile tienen opciones como danza clásica, rock, zumba, danza recreativa, danzas urbanas, danza jazz, salsa y bachata, folklore, tango y danzas árabes.

Mientras que todos los domingos en la Plaza Grigera está el ciclo Folklore Lomas con la presentación en vivo de artistas locales y el tradicional baile popular que siempre convoca a una gran cantidad de vecinos.