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29 de octubre de 2026
El 9 de noviembre.

Visita histórica: las calles de Lomas de Zamora que recorrerá el Papa León XIV

El Sumo Pontífice pasará por avenidas y autopistas de la ciudad para llegar al Cottolengo Don Orione. Las parroquias están convocadas a recibirlo.

Lomas se prepara para recibir al Papa.

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El lunes 9 de noviembre, León XIV visitará el Cottolengo Don Orione a las 9.15 de la mañana. Según la agenda oficial, a las 8 saldrá desde la Nunciatura Apostólica (Av. Alvear 1600) en un auto que tomará la Avenida 9 de Julio, Autopista 25 de Mayo y Avenida Dellepiane hasta la Avenida General Paz en dirección sur hacia el Puente La Noria.

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Junto a obispos, colaboradores, personal de seguridad y emergencia, la caravana papal pasará Puente La Noria y tomará la Autopista Presidente Perón, también conocida como Camino Negro. Luego continuarán por la Avenida Juan XXIII, pasando por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) hasta el Cruce de Lomas en su intersección con la Ruta Provincial N°4 (Camino de Cintura). Por esa vía seguirán en dirección sur hacia el Viaducto "Papa Francisco" y su continuación, la Avenida Monteverde, hasta llegar a una de las entradas al Barrio Don Orione.

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Las parroquias de la diócesis de Lomas de Zamora y los vecinos de la región cercanos a estas arterias están convocados a acercarse a saludar al Papa y recibir su bendición. Como la Autopista Presidente Perón está en altura, lógicamente y por cuestiones de seguridad en este tramo no se podrá apreciar la comitiva, pero los miembros de las parroquias y vecinos sí podrán verlo mejor a partir del cruce con Colombres, su continuación por la Avenida Juan XXIII, el tramo de la Universidad de Lomas, el Cruce de Lomas y al final de Camino de Cintura en dirección al Cottolengo. El Obispado de Lomas invita a las familias, especialmente para este tramo, a acercarse con la bandera argentina, la bandera papal o alguna identificación parroquial.

Ya en la localidad de Claypole, a unos 700 metros antes del ingreso al Cottolengo, León XIV bajará del auto, será recibido por autoridades políticas y luego se subirá al papamóvil para culminar el tramo final al Cottolengo.

Las parroquias de Lomas están convocadas a recibir al Papa

Las parroquias de la diócesis de Lomas de Zamora están convocadas a recibir al Papa León XIV en las inmediaciones del Cottolengo Don Orione de Claypole, donde habrá un espacio reservado de 700 metros también para movimientos laicales y colegios.

"El arribo del Papa al Cottolengo nos recuerda algo profundamente evangélico: toda vida es valiosa, toda persona es digna, todo hermano merece ser recibido, cuidado y amado", destacaron los obispos de la diócesis.

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