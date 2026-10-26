lunes 26 de octubre de 2026
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26 de octubre de 2026
Confirmado.

A 13 días de su arribo, el Vaticano ratificó la visita del Papa a la Argentina

El papa León XIV no necesitará tratamiento oncológico y mantiene su viaje a la Argentina del 8 al 11 de noviembre.

A 13 días de su arribo, el Vaticano ratificó la visita del Papa a la Argentina.

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El Vaticano confirmó que los estudios realizados después de la cirugía detectaron un tumor maligno localizado, pero los especialistas determinaron que no será necesario avanzar con otras terapias.

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"Sigue las recomendaciones con gran esmero y diligencia", sostuvieron.

La intervención se realizó el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma. Durante la operación, los médicos extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho del pontífice, afectado por un adenocarcinoma pulmonar.

Según el parte médico, la cirugía se desarrolló sin complicaciones. León XIV permaneció internado durante cinco días y recibió el alta el sábado 17 de octubre, cuando regresó al Palacio Apostólico para continuar con su recuperación.

La visita del Papa a la Argentina

La agenda prevista para noviembre contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, entre el 8 y el 11 de ese mes. La evolución favorable de León XIV refuerza las expectativas en torno al viaje.

El cirujano Stefano Margaritora, quien participó en la atención médica del pontífice, sostuvo que no había impedimentos clínicos que imposibilitaran el desplazamiento.

Mientras tanto, una delegación del Vaticano tiene previsto avanzar con los preparativos de la visita, en una gira que genera expectativa entre los fieles argentinos.

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