La amenaza que aterrorizó a Karina Mazzocco y la llevó a tomar una decisión inesperada

Karina Mazzocco contó el episodio de terror que vivió después de abordar un tema delicado en su programa de televisión. La conductora recibió una amenaza de muerte acompañada por una fotografía, realizó la denuncia policial y, ante la gravedad de lo ocurrido, decidió dejar de investigar el asunto para evitar exponerse a nuevos riesgos.

Durante su visita a PH Podemos Hablar, Mazzocco recordó cómo comenzó aquella situación que la puso en alerta. Según relató, todo se desencadenó después de que en A la tarde se tratara una cuestión que habría molestado a una persona.

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"Alguna vez se dijo algo en el programa que molestó a alguien y entonces me amenazaron", explicó al reconstruir el origen de la intimidación.

El mensaje que recibió en su teléfono contenía una advertencia explícita contra su vida. Además, estaba acompañado por una imagen del hombre que habría enviado la amenaza, un detalle que incrementó la gravedad del episodio.

"Me dijeron: 'Ahora voy a pasar por la puerta del canal y te voy a vaciar este cargador en la cabeza', con foto del flaco así con la cosa. Una cosa muy espantosa, muy espantosa", relató la conductora.

La denuncia policial y el operativo de seguridad

La situación obligó a tomar precauciones en el canal y motivó una denuncia ante la Policía. Sin embargo, pese a la intervención de las autoridades, no consiguieron identificar al responsable a partir de la fotografía recibida.

"Vino la tipo SWAT, la policía, se hizo la denuncia, pero lamentablemente, como suele suceder en muchos casos, con la foto no pudieron encontrarlo. No encontraron nada de nada", recordó Mazzocco.

La falta de resultados dejó sin identificar a quien había enviado el mensaje intimidatorio. Frente a ese escenario, la conductora entendió que continuar con el tema podía implicar un riesgo que no estaba dispuesta a asumir.

Por qué Karina Mazzocco decidió frenar la investigación

Mazzocco también explicó que, aunque consideraba importante abordar periodísticamente la cuestión, optó por no seguir profundizando. La experiencia le hizo reconocer que se había acercado a un terreno peligroso y que no quería exponerse a consecuencias mayores.

"Como fui a tocar una hebrita, la punta del ovillito, y solamente le hice así al primer tirón, entendí que ahí no se jode; no tengo el cuero para bancar esa, no es lo mío", sostuvo.

La presentadora incluso contó que decidió expresarse públicamente para dejar en claro que no continuaría con ese asunto y que no buscaba tener problemas con las personas involucradas.

Karina Mazzocco se sinceró sobre la amenaza que sufrió: “Una cosa muy espantosa”https://t.co/M0mdgCzerx — telefe (@telefe) October 25, 2026

"Públicamente dije: 'Quédate tranquilo, no quiero ningún tipo de problemas ni con vos ni con nadie de tu rubro'. A mí el mensaje me llegó y no tengo ningún problema de decir: 'Listo, yo acuso recibo, no me meto más ahí'", afirmó.

A pesar de haber elegido dar un paso al costado, Karina Mazzocco reconoció que abandonar esa investigación le generó frustración. Desde su perspectiva, el tema merecía ser tratado por su relevancia periodística, pero la amenaza terminó pesando más que su intención de avanzar.

"Era importante como comunicadora en un rol periodístico meterme y hacer una denuncia con respecto a un tema que suele pasar un montón", señaló.

Así, la conductora recordó una experiencia que combinó el ejercicio de su trabajo con una intimidación directa y que la llevó a establecer un límite frente a un asunto que consideraba importante investigar.