Lula Da Silva logró revertir el resultado y ganó una histórica elección ante Bolsonaro en Brasil

Con el 95% de las mesas escrutadas en las elecciones presidenciales de Brasil, Lula Da Silva logró la reelección en el balotaje, con el 51,76% sobre Flávio Bolsonaro que alcanzó el 48,22%. Logró así revertir el resultado de la primera vuelta que tuvo como ganador a la ultraderecha.

La jornada electoral se extendió hasta las 19 por denuncias contra la ultraderecha por obstaculizar el transporte en zonas en la que suele ganar el PT de Brasil.

Lula es uno de los pocos mandatarios de izquierda que quedan en Sudamérica, mientras que Flávio Bolsonaro pertenece a la pujante derecha en la región, alineado con los actuales gobiernos de la Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, todos simpatizantes a su vez de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

En sus declaraciones tras votar, Lula lanzó duras críticas contra su adversario, aunque sin mencionarlo por su nombre en ese tramo de la intervención: “Yo, que me reúno con todos los presidentes del mundo, jamás imaginé que iba a disputar una elección con alguien sin moral, que miente, se lo educó para mentir”.

Luego, expresó su confianza en el electorado brasileño y manifestó: “Sé que los brasileños no van a votar a un parapolicial”. Y cerró: “Voy a votar agradecido al pueblo brasileño. Lo que el pueblo ha hecho conmigo en estos días es muchísimo, no hay forma de pagarlo”.

“Es mucha generosidad, es mucho cariño, es mucho amor. Seré eternamente agradecido por el comportamiento del pueblo”, agregó Lula, quien recordó sus orígenes humildes y destacó que no es habitual que una persona nacida en la pobreza vuelva a disputar la Presidencia.

Lula es uno de los pocos mandatarios de izquierda que quedan en Sudamérica

Voto indígena, voto religioso, voto en el exterior

Para la elección de este domingo, la Justicia electoral de Brasil se fijó especialmente en garantizar el denominado voto indígena y en otros países, tiene peso el número de votos que lleguen desde la Argentina, donde reside una importante comunidad que expresará otra vez su voluntad en las urnas.

Los candidatos debatieron dos veces antes de la elección definitiva y en ese escenario, Bolsonaro levantó el dedo acusador mientras que Lula demostró que sus habilidades discursivas están intactas a pesar de su veteranía avanzada.

En el tramo final de la campaña, los equipos de campaña de ambos maniobraron con intentos de anular la candidatura del oponente, aunque sin mayores resultados que haya anunciado la Justicia.