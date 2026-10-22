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22 de octubre de 2026
Atención.

Tren Roca: accidente y demoras en los ramales Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley

Los ramales Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley del Tren Roca registran demoras debido a una colisión con una persona en Lanús.

Tren Roca: accidente y demoras en los ramales Korn, Ezeiza y Bosques vía TemperleyTren Roca.

Tren Roca: accidente y demoras en los ramales Korn, Ezeiza y Bosques vía TemperleyTren Roca.

Como consecuencia del incidente, los trenes circulan con inconvenientes, lo que puede generar demoras en los viajes de los pasajeros que utilizan estos servicios ferroviarios. Se recomienda a los usuarios prever posibles retrasos y mantenerse atentos a las actualizaciones sobre el estado de la línea.

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