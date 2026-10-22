Tren Roca: accidente y demoras en los ramales Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley

Los servicios de los ramales Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley de l Tren Roca registran demoras debido a una colisión con una persona ocurrida en el paso a nivel Eva Perón, en el partido de Lanús.

Como consecuencia del incidente, los trenes circulan con inconvenientes, lo que puede generar demoras en los viajes de los pasajeros que utilizan estos servicios ferroviarios. Se recomienda a los usuarios prever posibles retrasos y mantenerse atentos a las actualizaciones sobre el estado de la línea.