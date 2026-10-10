Un mural en Temperley une al Cele, el tren Roca y la memoria de Malvinas

La imagen tiene como protagonista a un nene que lleva puesta la camiseta de Temperley.

Temperley tiene un nuevo mural que reúne símbolos muy presentes en la identidad del barrio: el Club Atlético Temperley, el tren Roca y la memoria de las Islas Malvinas. La obra se encuentra en la Plazoleta Guardia Pepsica, en la zona de Hipólito Yrigoyen y Pichincha, y fue realizada por Muro Sur.

La imagen tiene como protagonista a un nene que lleva puesta la camiseta del Celeste y juega con un tren real. La escena, de estilo surrealista, combina la imaginación infantil con elementos que forman parte de la vida cotidiana y del sentido de pertenencia de los vecinos. Además, la composición incluye una referencia a las Islas Malvinas, con el objetivo de mantener presente la memoria y reafirmar la soberanía argentina sobre el archipiélago.

La propuesta surgió a partir de un pedido del área de Cultura, de la Municipalidad de Lomas de Zamora , para realizar una intervención artística en la zona de Hipólito Yrigoyen. Desde el comienzo, el equipo decidió trabajar con referencias propias de Temperley.

"Como es muy Temperley, fuimos por el lado del Cele y por el lado de lo que es una plazoleta", explicó el director del colectivo de muralistas de Lomas de Zamora, Ezequiel Brisenio. También destacó el lugar que ocupa el ferrocarril en la historia de la ciudad: "La estación de Temperley une un montón de puntos y ahí también se abren un montón de caminos".

El mural incorpora además un homenaje a las Islas Malvinas en una bandera, "para seguir recordando y tener presente que las Malvinas son argentinas", explicó Brisenio. De esta manera, el colectivo reunió en una misma pared el fútbol, el ferrocarril y la memoria histórica, tres referencias que conviven en una escena pensada especialmente para Temperley.

Quienes pasan por la zona saludan, aplauden y tocan bocina.

Cinco días de trabajo y la respuesta de los vecinos

Según contó Brisenio, la respuesta de la gente fue una de las mayores satisfacciones del proyecto. Quienes pasan por la zona saludan, aplauden y tocan bocina al descubrir la obra, mientras que el mural también comenzó a generar repercusiones en las redes sociales.

El trabajo contó con la participación de artistas como Cuervo Dibujador, Gastón Przylugo y Matías Sebastián, además de la edición de Camila Jammer, y se realizó junto al Municipio de Lomas de Zamora y el área de Cultura. Con esta intervención, Muro Sur sumó una nueva obra al paisaje urbano de Lomas de Zamora.