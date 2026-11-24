La feria del libro será el 28 desde las 15.

Temperley tendrá la primera edición de la " Feria del Libro y Editoriales Independientes de Temperley" (FLEIT) el sábado 28. El encuentro busca acercar a lectores, autores, librerías y proyectos editoriales independientes de la zona. La jornada comenzará a las 15 en la Casa Cultural Socialista de Temperley (Almirante Brown 3770).

La propuesta nació con el objetivo de generar un espacio de encuentro alrededor de los libros y promover la denominada "bibliodiversidad", es decir, la circulación de distintas voces, géneros, ideas y producciones culturales.

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"Vemos que hay un brutal ataque a la cultura al que hay que responder colectivamente", explicó César , integrante de la Casa Cultural Socialista de Temperley. En ese sentido, destacó la importancia de crear espacios por fuera de la lógica de la mercantilización cultural y acercar a los lectores a quienes producen, editan y hacen circular publicaciones en el sur del Gran Buenos Aires.

Durante la feria participarán distintas editoriales, librerías, autores e ilustradores. Entre las propuestas estarán Charco Editora, especializada en "libros objeto"; Teseo Libros, Limón Curaduría de Libros, Limbo Libros, Ligeia Revista, Líquenes, [dixit] contenidos, Mebuki Ediciones, Tinku Ediciones, Urgente Amar Encuadernación y Tanto Cielo.

También estará presente Ediciones IPS, editorial que participa de la organización de la feria "que es la editorial marxista referenciada con Myriam Bregman que tiene colecciones de historia, mujer, tecnología, ecología y diversidad de libros con ideas para transformar el mundo", detalló.

Además de recorrer los distintos puestos, quienes se acerquen podrán participar de lecturas de poesía y textos a cargo de autores y profesores de literatura de la zona, disfrutar de propuestas musicales con grupos de Jazz y cancioneros populares y sumarse a un taller de fanzine.

Presentación de "Literatura y Revolución", de León Trotsky, recientemente reeditado por Ediciones IPS.

La presentación de "Literatura y Revolución"

Uno de los momentos centrales será la presentación de "Literatura y Revolución", de León Trotsky, recientemente reeditado por Ediciones IPS. La presentación estará a cargo de Cecilia Rodríguez, autora de varios libros recientemente premiados.

Según explicó César, se trata de una nueva edición traducida directamente del ruso y con una introducción de Ariane Díaz. "Es un libro emblemático en la reflexión sobre el rol de la cultura en la lucha revolucionaria y la pelea por la plena libertad de expresión en la creación artística", detalló.

"Que les escritores, les editoriales independientes lleguen a los barrios, es muy importante", señaló y destacó la la posibilidad de generar un espacio donde las producciones independientes puedan encontrarse directamente con los lectores.

La feria busca visibilizar las dificultades que atraviesan actualmente las editoriales y librerías independientes.

Una apuesta a la cultura independiente

Desde la organización afirmaron que la feria también busca visibilizar las dificultades que atraviesan actualmente las editoriales y librerías independientes, especialmente frente al aumento de los costos de producción y la caída de las ventas. "Estamos en uno de los países con mayor cantidad de editoriales independientes y eso se defiende con la lucha colectiva", subrayó.

"Lo independiente, lo autogestivo, se convierte en espacio de resistencia", sostuvo César, y remarcó la importancia de la organización colectiva dentro del sector cultural.