Lomas de Zamora tendrá este sábado un representante con la posibilidad de conquistar el título Latino de la Confederación Internacional de Boxeo (C.I.B.). Ariel Riquelme “El Macho” Ramírez se subirá al cuadrilátero con el objetivo de vencer al chileno Cristian "Locomotora" Coronado y conquistar el cinturón peso walter.

El combate, pactado a 10 rounds, se llevará a cabo en el Polideportivo Municipal de Laja , principal recinto deportivo y recreativo municipal de la comuna de Laja -cerca de 24 mil habitantes-, en la región del Biobío, Chile.

Ramírez contará con el apoyo del barrio La Loma y sus compañeros de la Escuela “La Bestia” Diego Sanabria . Es alumno y boxeador profesional (desde el año 2010) con amplia trayectoria en el campo rentado con un récord de 50 peleas.

Según datos de BoxRec, “El Macho” Ramírez registra un palmarés de 28-17-5 y su última pelea fue en julio de 2026 ante el alemán Melih Kalayci, en el Lambert Arena im Weberpark, en Goppingen, Baden-Wurttemberg, Alemania.

En la velada que comenzará a las 18, también se presentará Alejo Storti, en una contienda a cuatro asaltos, contra el chileno Aaron “El Tejón” Pardo. El oriundo de Burzaco, que entrena bajo las órdenes de Miguel Charamelo, formará parte de la pela coestelar de la Comisión Mundial de Boxeo (W.P.C.).

Diego Sanabria mudó la escuela a Almirante Brown

Diego “La Bestia” Sanabria, que cerró la escuela que funcionó durante años en Villa Independencia, Lomas de Zamora, ahora entrena a sus alumnos en Almirante Brown, en la sede de la Asociación Deportiva Malvinas Argentinas, ubicada en Macedonio Rodríguez 2599.

Diego Sanabria da clases en Almirante Brown.

A la vez que instruye, entrena y pule a los futuros campeones, Diego Javier Sanabria le anticipó a Diario La Unión que “puede que regrese después de 10 años”. Ya realizó tres combates de exhibición: frente a Ricardo “La Furia” Vallejos (Salón El Dorado, Lomas de Zamora), el paragiayo Víctor “El Tornado” Cañete (Club 9 de Julio, Glew) y Valentín Otaño (Club Lucha y Progreso, LLavallol).