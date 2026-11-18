En Temperley se barajó la posibilidad de conformar una lista de unidad con miras a las próximas elecciones hasta último momento, pero no hubo consenso entre las agrupaciones y todo se encamina para que las nuevas autoridades sean elegidas a través de las urnas.

Los representantes de los diferentes espacios no lograron ponerse de acuerdo en la confección de una lista que nuclee a referentes de todos los sectores y en la reunión del martes, después de la prórroga de 24 horas que se estableció el lunes, se dio por caída esta posibilidad.

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Finalmente, sin acuerdo entre las agrupaciones, el oficialismo presentó su lista de candidatos para competir en las próximas elecciones y se decidió extender por 72 horas el plazo para la presentación de listas, con el objetivo de darles a los otros espacios la posibilidad de conformar sus nóminas.

De esta manera, el actual gobierno del Gasolero irá por un segundo mandato, pero con retoques respecto a la actual gestión. Esta vez, el presidente Alberto Lecchi no encabezará la lista, la persona que estará al frente será Luciana Cejas , actual vicepresidenta, y el cineasta pasará a ocupar el cargo de vicepresidente primero.

Debajo de ellos aparecen Aníbal Cariaga y Jorge Rodríguez Turdo, quienes serán candidatos a vicepresidentes segundo y tercero, respectivamente. Daniel Martini se postulará como secretario y Nicolás Rodríguez Turdo, como tesorero.

Los socios de Temperley, a la espera de definiciones.

En caso de no presentarse otra lista hasta el viernes a las 20 horas, Cejas sería electa presidenta para el mandato 2027-2029, convirtiéndose en la segunda mujer en ocupar ese cargo en la institución.

¿Cómo sigue el camino a las elecciones en Temperley?

Caída la posibilidad de la lista de unidad, los diferentes espacios de Temperley tendrán tiempo hasta el viernes a las 20 para presentar sus candidatos, luego de que la comisión electoral aceptara el pedido de los referentes de la oposición para extender el plazo.

Si se confirma la presentación de una o varias expresiones del lado de la oposición, los socios tendrán la posibilidad de elegir a sus nuevas autoridades en las elecciones están pactadas para el domingo 29 de noviembre, entre las 10 y las 18, en la sede social ubicada en 9 de Julio 360.