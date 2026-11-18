Los sabores que llegaron desde Italia y conquistaron las mesas argentinas tendrán su celebración en Lomas de Zamora . Del miércoles 18 al domingo 22 de noviembre se realizará una nueva edición de la Semana de la Cocina Italiana , una iniciativa que pone en valor las recetas, aromas y tradiciones que pasan de generación en generación . En pizzerías , restaurantes y fábricas de pastas habrá descuentos y promociones especiales para los vecinos.

Por tercer año consecutivo, la propuesta del Municipio junto a la Agencia Consular de Italia en Lomas y las cámaras de comercio se llevará a cabo en más de 30 locales gastronómicos de distintos barrios. Las pizzerías adheridas en Lomas y Banfield son Crusta (Sixto Fernández 273), Il Coure Di Napoli (Sixto Fernández 375), Vito (Colombres 290), In Teglia (Italia 526) y Fornata (Cochabamba 410) .

Estilo y tradición. Un italiano en Lomas se atrevió al "desafío de la pizza" y se volvió viral

Durante toda la semana, en Crusta habrá 2x1 en pizza margarita (tomate, queso y albahaca) para los vecinos que se acerquen en el horario de 19 a 20. "Acá hacemos pizza italiana real y estamos dentro de los primeros cinco locales del país en tener un reconocimiento de la escuela de formación de maestros pizzeros italianos más importante del mundo. También tenemos un horno italiano a leña traído desde Sorrento para hacer la pizza napolitana de forma profesional", destacó Carlos, dueño de la pizzería que en marzo del año que viene cumplirá 5 años en Lomas.

Los amantes de la pasta también tendrán descuentos en los restaurantes Cosenza (Italia 459), Pasta Rossa (Italia 545), Mangia (Rincón 302), La Taberna (Ramón Falcón 146), Brandi (Saavedra 551) y Casa Mía (Alem 1254) .

"La edición del año pasado fue un éxito y tuvimos una muy buena convocatoria durante toda la semana así que esperamos repetir la experiencia. Hoy en día, la gente aprovecha un montón todo lo que sea descuentos y este tipo de movidas son importantes porque hacen que la gastronomía de la zona se mueva", indicó Agustín, encargado de Pasta Rossa, donde ofrecerán un 15% de descuento en un menú compuesto por una entrada de muzzarellas empanadas; lasaña, sorrentinos o canelones como plato principal; y tiramisú de postre.

Promociones en fábricas de pastas de Lomas

De la Semana de la Cocina Italiana también participarán las fábricas que venden pastas frescas. Banfield tendrá promociones en Roldán (Maipú 250), Malfatti (French 200), Naty (Hipólito Yrigoyen 7495 y Maipú 533), Cosa Nostra (Maipú 309), Santa Teresita (Capdevila 1089), Las Delicias (Chacabuco 122) y La Casa de Sara (Alvear 2002).

"Hace poco sumamos mesas para que la gente pueda comer en la vereda así que toda la semana habrá 2x1 en el menú del día que puede ser ñoquis o fideos caseritos con salsa. También vamos a tener promociones y descuentos en diferentes pastas para los vecinos que quieran comprar y llevarse a su casa", contaron desde Malfatti, que abrió en julio del año pasado y ya tiene su clientela fija.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Comercios de la Comunidad Lomas (@comerciosdelacomunidadlomas)

Mientras que en Lomas participarán Don Cotrone (Colombres 1306 y Fonrouge 148), El Nuevo Raviolito Gourmet (Molina Arrotea 1552), Rigatti (Av. Santa Fe 348), Las Delicias (Italia 199 y Colombres 415), Nuestra Señora de Luján (Azara 171), La Casona (Boedo 498), Pastichotti (Laprida 496) y La Casa de Sara (Manuel Castro 597). Por su parte, en Temperley se sumarán las fábricas Don Cotrone (14 de Julio 750) y Pastas Frescas 25 de Mayo (25 de Mayo 101).

También habrá descuentos en el local de Naty ubicado en Parque Barón sobre la calle Cervantes 962, y en la fábrica Don Cotrone de Centenario que está en Uriarte 1504. En diciembre de 2025, la cocina italiana fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, destacándola como un modelo de identidad sociocultural y una cocina de los afectos que trasciende fronteras.