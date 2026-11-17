Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron hace dos semanas en una casona de San Telmo en una emotiva ceremonia. Ahora la cantante abrió su archivo privado para compartir junto a sus millones de seguidores en Instagram las postales inéditas de su boda.

"Voy a subir algunas imágenes del casamiento para agradecerle especialmente a personas que adoro y que fueron claves para lograr que ese día sea como deseábamos con Pedro", escribió Lali Espósito sobre la primera historia.

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En la segunda imagen posaron abrazadas Majo Riera y Marcela Amado , las madres de los novios, con copas en mano. "¡Primero a las más importantes! Nuestras mamás. Gracias por acompañarnos con el amor más incondicional. Estaban hechas unas diosas", expresó la cantante.

Luego, los recién casados aparecieron junto a Claudia Villafañe y su socia de Plan V Eventos, encargadas de la organización. "Gracias por todo el trabajo, cariño extra y por seguir exactamente nuestro deseo. Fue inolvidable. Las queremos", dedicó Lali Espósito en otra postal.

Los agradecimientos de Lali Espósito

El recorrido siguió con homenajes a su círculo íntimo y profesional. Sobre una postal bailando en la pista mientras cantaba Juliana Gattas, integrante del dúo Miranda, escribió un "Te amo".

Lali Espósito también destacó a su estilista Maru Venancio: "Gracias a mi amiga del alma que me acompañó en todo el proceso y que se llevó el ramo".

Al peluquero Juanma Cativa le dedicó un mensaje cómplice: "¡Y a este! Que lo vuelvo loco y él a mí. Y siempre acompañándome. Te quiero Juano".

En la siguiente foto se mostró abrazada a su flamante marido en la mesa principal, donde resumió su presente sentimental con un "Con el novio, te amo".