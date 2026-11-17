El delantero de Lanús tuvo su debut en la Selección de Paraguay.

Allan Wlk cerró este martes su participación con la Selección de Paraguay siendo titular en el triunfo amistoso ante Japón , en Singapur, y en las próximas horas se reincorporará al plantel de Lanús de cara al encuentro del domingo ante River Plate por los octavos de final del Torneo Clausura .

El delantero granate cumplió su sueño en el encuentro ante los asiáticos, ya que significó su debut absoluto en el seleccionado mayor y de a poco comienza a ganarse un lugar en la consideración del entrenador de la Albirroja, el argentino Gustavo Alfaro .

Wlk disputó 65 minutos en el partido de este martes y redondeó un buen desempeño ante un rival muy exigente, que el viernes le había ganado a Brasil y se presentaba como una dura prueba para el conjunto sudamericano.

El delantero guaraní superó bien su primer examen con el combinado de su país y ahora volverá a ponerse el chip de Lanús para afrontar un duro compromiso ante River en el Monumental por un lugar en los cuartos de final del Torneo Clausura .

Para tranquilidad del entrenador Mauricio Pellegrino, Wlk llegará en óptimas condiciones, sin molestias físicas después del amistoso ante los nipones, y a partir del jueves se sumará a los entrenamientos para pensar de lleno en el encuentro ante los dirigidos por Leonardo Ponzio.

Fuerte impronta de Lanús en la victoria de Paraguay

Además de la presencia como titular de Wlk, otros dos futbolistas con pasado en Lanús tuvieron un rol clave en el triunfo de la Albirroja ante Japón. Y es que los goles del triunfo por 2 a 1 en Singapur los convirtieron Gustavo Gómez y Juan José Cáceres, dos exjugadores de la institución.

Gómez vistió la camiseta del Granate entre 2014 y 2016, un periodo en el que logró el Torneo Transición 2016, mientras que Cáceres lo hizo entre 2023 y 2024.