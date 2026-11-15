Lanús iniciará acciones legales a Fluminense por el pase de Rodrigo Castillo

El presidente de Lanús , Nicolás Russo , afirmó que su club iniciará “acciones legales” contra la dirigencia de Fluminense por “incumplimiento de pago” por la transferencia del delantero Rodrigo Castillo y se refirió a los recaudos que se deben tomar al momento de vender jugadores al fútbol brasilero.

“Nosotros vendimos a (Rodrigo) Castillo al Fluminense y ya estamos para iniciar acciones legales porque nos deben”, describió el dirigente Nicolás Russo en diálogo con El Equipo Deportea.

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En ese contexto, el presidente de Lanús explicó cómo sería el margen para manejarse ante este tipo de situaciones. Explicó que hay que “tratar de hacer los contratos lo mejor posible y prender una vela porque la realidad es que muchas veces las reglamentaciones de otros países se desconocen”.

A lo que sumó como lo manejaron internamente: “Por eso contratamos un asesor para esa venta, para que nos asesore las leyes brasileras, pues sabíamos que los clubes no pagan”. Y fundamentó que “era una venta muy importante para Lanús , cerca de US$10 millones libres”.

Rodrigo Castillo en Lanús

En julio de 2025 Rodrigo Castillo se incorporó a Lanús procedente de Gimnasia y Esgrima La Plata y en el mercado de pases de marzo de 2026 se cristalizó su salida a uno de los clubes más importantes de Río de Janeiro.

Fue clave en la obtención de la Copa Sudamericana 2025, donde marcó los tres goles de las semifinales ante Universidad de Chile para luego ser campeón frente a Atlético Mineiro. Y además convirtió dos goles en las finales de la Recopa Sudamericana 2026 contra Flamengo para otro título de Lanús a nivel continental.

Rodrigo Castillo en su paso por Lanús.

En todas las competiciones que jugó con la camiseta Granate, Rodrigo Castillo tuvo 33 presencias, con 14 goles y cuatro asistencias. Llegó a Lanús por menos de US$2 millones y se fue por casi US$10 millones.

Sobre las ventas de jugadores argentinos al fútbol brasilero, Nicolás Russo sostuvo que “hay que tomar los recaudos, es muy complejo explicarlo, intervienen fondos que ponen el dinero. Vos tomando los recaudos la podés hacer (en relación a la transferencia), después la mora pasa en un montón de lugares. En Brasil es más frecuente”.

La decisión que toma Lanús es contra Fluminense y no hacia Rodrigo Castillo. El club argentino puede reclamar el pago del pase e incluso intereses por la demora, pero esto no afecta directamente la situación personal del jugador que tiene su propio contrato con el club Carioca.