Llega la Feria Artesanal del Parque a Temperley con charlas, artesanos y tarot a la gorra

Como cada año, el Multiespacio Casa Kilhawe ubicado en Temperley organiza la Feria Artesanal del Parque durante noviembre para que los vecinos puedan disfrutar de un paseo distinto lleno de colores, aromas, voces y sabores con entrada libre y gratuita. Habrá charlas, artesanos y tarot a la gorra, entre otras actividades.

La jornada se desarrollará en Coronel Suárez 326, en el Barrio Inglés de Temperley, este sábado a las 17 dentro de la Casa Kilhawe, que es un lugar histórico con mucho verde, patio antiguo como los de antes, para disfrutar del aire libre con familia o amigos. Por eso, en esta alternativa proponen visitar la feria, apoyar a los artesanos locales que van a participar y disfrutar de una tarde distinta.

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Kilhawe es un espacio recuperado que tiene más de 150 años, se trata de una casona que funciona como un lugar cultural, artístico y recreativo. Fue distinguido por el Municipio de Lomas por su compromiso con la comunidad por la cantidad de actividades que brindan a precios económicos, a la gorra y hasta gratuitos.

Los que se acerquen este sábado van a poder recorrer los distintos puestos de los artesanos. "En esta oportunidad habrá distintos artículos y objetos para adquirir, como cerámica, bijouterie, pintura sobre porcelana, vidrio y tela, tejidos, será una jornada bien variada", especificó la coordinadora del espacio, Rosana Domínguez .

También, va a estar a disposición el buffet de Kilhawe donde se va a poder comprar algo para tomar o para comer. "Será una tarde con muchas alternativas y hasta vamos a presentar una charla sobre compostaje", agregó la coordinadora.

Durante la tarde se va a poder escuchar los detalles del compostaje que va a brindar Majo de Bonis desde el stand "Vuelvo a la raíz" donde habrá plantas nativas a la venta. Otra de las actividades de las que se podrá participar será el tarot a la gorra gracias a Marcela de Samkalpa Tarot. "Será una tirada exprés para que todos puedan tener la posibilidad de acceder a esta alternativa", comentó Domínguez.

Cada pieza trabajada que se va a poder adquirir en la feria artesanal está hecho con amor de quienes producen con sus propias manos, por eso cada año se organiza este tipo de jornada dedicad a apoyar ese trabajo tan especial y minucioso.

"Si hay algo que respetamos en Kilhawe es el trabajo realizado con las manos porque de ellas sale la belleza, el cuidado de la calidad pensando siempre en quien va a disfrutarla", concluyeron desde el espacio de Temperley.

Mirá el video de difusión: