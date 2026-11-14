Llavallol tendrá una feria del libro, shows y juegos para toda la familia

La música, el color y la creatividad se apoderan de los espacios públicos para regalarles a los vecinos una tarde diferente. Con esa impronta, el Municipio lleva adelante Cultura en las Plazas , un ciclo de actividades gratuitas en Lomas de Zamora que invita a compartir, descubrir talentos y disfrutar en familia. Este domingo realizarán una nueva edición en Llavallol .

El encuentro se desarrollará de 14 a 19 en el Parque Llavallol ubicado sobre Boulevard Santa Catalina y Libres del Sur. Allí estará la Biblioteca Móvil del programa Lomas Lee en Comunidad con una selección de libros para infancias y adolescencias de múltiples autores junto con rondas de lectura a micrófono abierto.

También habrá una feria del libro a cargo de editoriales, librerías y escritores que tendrán la oportunidad de exhibir sus obras literarias y conversar con el público. Además, los vecinos que vayan a la plaza disfrutarán de shows de artistas locales, feria de emprendedores y juegos didácticos. En el marco del Mes de la Soberanía Nacional , la actividad fue declarada de beneplácito por el Concejo Deliberante de Lomas .

En el Parque de Llavallol habrá un stand de Nexo, un club de juegos de mesa argentinos que tiene sede en Lomas . "Nos cansamos de explicar juegos europeos y asiáticos así que empezamos a trabajar solamente con la temática nacional y a diseñar juegos para despertar la curiosidad, el asombro y la sorpresa de los chicos", contó Marcelo Maidana, creador del proyecto.

Juegos de cartas, ingenio, estrategia, dados con temática de terror y propuestas relacionadas con el respeto hacia la naturaleza y los animales son algunas de las experiencias lúdicas que ofrece Nexo. "A los chicos les llama mucho la atención tanto los juegos como los materiales con los que están diseñados. Las familias siempre se acercan, preguntan y nos dan devoluciones que nos sirven para mejorar y seguir creciendo", destacó Marcelo.

Nuevas presentaciones de libros en Lomas

En el Museo Americanista de Lomas, ubicado sobre Manuel Castro 254, habrá nuevas presentaciones de libros en el marco del ciclo Literatura en Comunidad. Este sábado, a las 18, será la presentación de "Sólo sé hablar de cosas que no existen", de Manuel Jeremías Marchioni Fasanini.

El encuentro junto al autor contará con lecturas compartidas de María Sabrina Villalba Di Bella, Marilina Calós y Juan Martín Della Villa, en una jornada dedicada a la palabra, la creación literaria y el intercambio cultural.

Mientras que el viernes 27, a las 19, Rodrigo Martín (cantante y fundador de Juana La Loca) presenta "Tramas", una publicación que invita a descubrir nuevas formas de encuentro entre la palabra, la música y las imágenes. La jornada contará con la participación especial de Demián Rugna (cineasta) y Diego Perri (periodista), musicalización en piano de la concertista Aldana Isjaqui y proyección de cortometrajes de Brenda Wagner.