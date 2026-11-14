sábado 14 de noviembre de 2026
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14 de noviembre de 2026
Terrible.

El video de Wanda Nara amenazando a la China Suárez: "Te mato a palos"

Pusieron en pantalla un escandaloso video donde se ve a Wanda Nara increpando duramente a la China Suárez. Muerta de hambre, prostituta", le dice.

Wanda Nara recordó una frase lapidaria que recordó el comienzo de la historia entre la China Suárez y Mauro Icardi.&nbsp;

Wanda Nara recordó una frase lapidaria que recordó el comienzo de la historia entre la China Suárez y Mauro Icardi. 

Nuevo escándalo entre Wanda Nara y la China Suárez.

Nuevo escándalo entre Wanda Nara y la China Suárez.

Angie Balbiani compartió en el programa de El Trece en el que quedó registrada una amenaza de Wanda Nara a la China Suárez en la llamada “Casa de los sueños”, en zona norte, donde la actriz vive con Mauro Icardi.

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En el video, grabado por la China Suárez, se ve cómo la empresaria arremete contra ella y su estilo de vida. “Sos una negra de mierda. Estás acá por plata, pelotuda”, disparó Wanda Nara a la actriz.

“Ni sabés por qué estás acá. Te mato yo a palos, idiota”, insistió Wanda Nara. “¿A quién vas a matar a palos?”, fue la respuesta de la China Suárez. La reacción de la actriz provocó aún más bronca en la conductora: “Muerta de hambre. Estás acá como una regalada, prostituta”.

La verdad detrás del video de Wanda Nara y la China Suárez

Angie Balbiani contó que hace tiempo que tanto del lado de Wanda Nara como de Mauro Icardi se graban todas las conversaciones e intercambios. “Ya conocen las reglas del juego, los trucos, y quieren tener evidencia de todo lo que pasa”, detalló la periodista.

“Si esto no es violencia no sé qué es”, reflexionó Matías Vázquez al escuchar las duras palabras de Wanda Nara contra la China en medio de un nuevo escándalo mediático.

Además, Angie Balbiani planteó que con la producción decidieron eliminar partes del video que involucraban a otros miembros de la familia: “No tenemos que olvidarnos que esto lo presenciaron dos nenas. Nos pareció que hasta acá estaba bien y era correcto”.

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