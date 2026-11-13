viernes 13 de noviembre de 2026
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13 de noviembre de 2026
Tragedia.

Las impactantes fotos de la explosión e incendio en Remedios de Escalada

Los vecinos de Remedios de Escalada, en Lanús, están pasando horas de mucha angustia. Evacuados y negocios destruidos.

Explosión e incendio en Remedios de Escalada.&nbsp;

Explosión e incendio en Remedios de Escalada. 

Este viernes se vive mucha angustia y preocupación en Remedios de Escalada, en el partido de Lanús, por la explosión que derivó en un feroz incendio en la intersección de las calles Beltrán e Iberlucea. Tres negocios quedaron destruidos, edificios afectados y vecinos evacuados. Hay decenas de heridos trasladados a centros de salud cercanos.

Al mediodía, personal de Metrogas logró prensar un extremo del caño dañado que produjo la fuga de gas y quedaba aun pendiente hacerlo en el otro extremo del tubo para que, de esa manera, se pudiera controlar el fuego. La zona ya fue aislada por seguridad.

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Consultados sobre el motivo de la explosión, el director de Metrogas remarcó que todavía no tienen información al respecto, y que para ello serán claves las pericias que serán parte de la investigación.

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