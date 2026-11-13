Las impactantes fotos de la explosión e incendio en Remedios de Escalada

Explosión e incendio en Remedios de Escalada.

Este viernes se vive mucha angustia y preocupación en Remedios de Escalada, en el partido de Lanús, por la explosión que derivó en un feroz incendio en la intersección de las calles Beltrán e Iberlucea. Tres negocios quedaron destruidos, edificios afectados y vecinos evacuados. Hay decenas de heridos trasladados a centros de salud cercanos.

Al mediodía, personal de Metrogas logró prensar un extremo del caño dañado que produjo la fuga de gas y quedaba aun pendiente hacerlo en el otro extremo del tubo para que, de esa manera, se pudiera controlar el fuego. La zona ya fue aislada por seguridad.

Consultados sobre el motivo de la explosión, el director de Metrogas remarcó que todavía no tienen información al respecto, y que para ello serán claves las pericias que serán parte de la investigación.

Las fotos más impactantes del incendio en Remedios de Escalada

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