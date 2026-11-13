Tragedia en Remedios de Escalada: la explicación de Metrogas

La empresa Metrogas emitió un comunicado en el que actualizó información respecto de la explosión ocurrida en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada tras la rotura de un caño de gas durante una reparación.

“Personal de Metrogas logró prensar, pasadas las 12.15, uno de los extremos del caño de media presión de gas afectado en la explosión y trabaja ahora en el prensado del otro extremo, con el fin de cortar totalmente el flujo de gas”, comienza el escrito.

De acuerdo con lo informado oficialmente, este viernes al mediodía comenzaron a excavarse pozos en sectores alejados del lugar del hecho para que los bomberos puedan iniciar sus trabajos: “Una vez realizado el prensado de los dos extremos se podrá reducir y luego eliminar totalmente la fuga del gas y extinguir las llamas”.

El incidente comenzó cerca de las 10 de esta mañana en las calles Iberlucea y Avenida Hipólito Yrigoyen, en la localidad de Remedios de Escalada, partido de Lanús , a raíz de los trabajos de renovación de redes que Metrogas llevaba a cabo en la zona.

Qué ocasionó la explosión en Remedios de Escalada

En medio de los trabajos, una máquina tuneladora dañó uno de los caños de la red de distribución, generando un escape de gas. Mientras la empresa se encontraba reparando el escape, ocurrió una explosión por motivos que se están investigando y al menos dos operarios resultaron heridos por el accidente y fueron trasladados.

En el lugar se encontraban siete cuarteles de Bomberos para tratar de sofocar el fuego, mientras que personal de Defensa Civil realizaba la evacuación de las viviendas linderas a donde sucedió la explosión y Metrogas trabajaba en el corte de gas.