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13 de noviembre de 2026
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Llega la cuarta edición a Los Andes de la "Experiencia Gallardón": el sueño de jugar en el estadio

El próximo domingo los socios y socias de Los Andes podrán vivir una jornada inolvidable pisando el césped del Eduardo Gallardón. Será la cuarta edición.

Los Andes lanzó la cuarta edición de la Experiencia Gallardón.

Los Andes lanzó la cuarta edición de la "Experiencia Gallardón".

El Club Atlético Los Andes vuelve a abrir las puertas de su casa para que sus hinchas sean los verdaderos protagonistas. La institución Milrayitas confirmó el lanzamiento de la 4ta Edición de la Experiencia Gallardón, un evento diseñado para que socios y socias cumplan el sueño de disputar un partido oficial en el histórico campo de juego de la Avenida Santa Fe.

La cita está programada para el domingo 22 de noviembre y promete replicar toda la mística de un día de partido profesional. Una de las grandes novedades de esta convocatoria es la inclusión de una categoría destinada exclusivamente a niños y niñas de entre 9 y 13 años, permitiendo que las nuevas generaciones también vivan la emoción de defender los colores en el estadio.

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Quienes participen de la actividad no solo jugarán al fútbol, sino que vivirán la previa y el post partido como verdaderos jugadores del plantel profesional. La inscripción tiene un valor de $60.000 (abonables mediante transferencia bancaria) e incluye un paquete completo de beneficios:

-Acceso a los vestuarios oficiales del estadio.

-Salida al campo de juego por el túnel principal.

-Remera oficial de regalo del evento.

-Colación deportiva para los participantes.

-Participación en sorteos, sorpresas y un "tercer tiempo" de camaradería al finalizar los encuentros.

Requisitos e inscripción

Desde la organización recordaron que el evento es exclusivo para socios y socias con la cuota social al día y cuenta con cupos limitados. Los interesados en asegurar su lugar deben completar el formulario disponible en las redes sociales oficiales del Club Atlético Los Andes (tanto en X como en las historias destacadas de Instagram).

Para consultas adicionales o asesoramiento sobre la inscripción, el club habilitó la línea de contacto directa 11 6501-5620.

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