Llega la cuarta edición a Los Andes de la "Experiencia Gallardón": el sueño de jugar en el estadio

Los Andes lanzó la cuarta edición de la "Experiencia Gallardón".

El Club Atlético Los Andes vuelve a abrir las puertas de su casa para que sus hinchas sean los verdaderos protagonistas. La institución Milrayitas confirmó el lanzamiento de la 4ta Edición de la Experiencia Gallardón , un evento diseñado para que socios y socias cumplan el sueño de disputar un partido oficial en el histórico campo de juego de la Avenida Santa Fe.

La cita está programada para el domingo 22 de noviembre y promete replicar toda la mística de un día de partido profesional. Una de las grandes novedades de esta convocatoria es la inclusión de una categoría destinada exclusivamente a niños y niñas de entre 9 y 13 años, permitiendo que las nuevas generaciones también vivan la emoción de defender los colores en el estadio.

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Quienes participen de la actividad no solo jugarán al fútbol, sino que vivirán la previa y el post partido como verdaderos jugadores del plantel profesional. La inscripción tiene un valor de $60.000 (abonables mediante transferencia bancaria) e incluye un paquete completo de beneficios:

-Salida al campo de juego por el túnel principal.

-Remera oficial de regalo del evento.

-Colación deportiva para los participantes.

-Participación en sorteos, sorpresas y un "tercer tiempo" de camaradería al finalizar los encuentros.

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Requisitos e inscripción

Desde la organización recordaron que el evento es exclusivo para socios y socias con la cuota social al día y cuenta con cupos limitados. Los interesados en asegurar su lugar deben completar el formulario disponible en las redes sociales oficiales del Club Atlético Los Andes (tanto en X como en las historias destacadas de Instagram).

Para consultas adicionales o asesoramiento sobre la inscripción, el club habilitó la línea de contacto directa 11 6501-5620.