Los números de los tres pibes de Los Andes que jugaron en la Primera B

Con la finalización de la fase regular de la Primera B , culminó la acción para los tres futbolistas de Los Andes que estuvieron a préstamo en la tercera categoría del fútbol argentino y ahora deberán regresar al Milrayitas con miras al próximo campeonato de la Primera Nacional .

Los jugadores en cuestión son Lucas Barrientos , Axel Páez y Enzo Pereyra . Los dos primeros integraron el plantel de Deportivo Merlo, mientras que el tercero defendió los colores de Liniers durante la última temporada. Todos sumaron un rodaje considerable en sus respectivos equipos.

Sin embargo, como ninguno de los dos clubes consiguió avanzar a los playoffs por el segundo ascenso, Barrientos, Páez y Pereyra —todos con contrato vigente hasta diciembre de 2027— dieron por terminada su competencia oficial y deberán reintegrarse al plantel albirrojo en el inicio de la pretemporada, a la espera de la resolución del cuerpo técnico.

Los tres futbolistas del Milrayitas cerraron su participación habiendo superado la barrera de los 20 partidos disputados en el año, aunque solo uno logró consolidarse definitivamente dentro del once inicial.

Uno por uno: los datos de los jugadores de Los Andes en la Primera B

Lucas Barrientos arrancó el año como titular y sumó valiosos minutos durante el ciclo de Néstor Ferraresi en el Charro. Sin embargo, fue perdiendo terreno con la llegada de Ariel Zárate al banco de suplentes y quedó marginado de las convocatorias en los últimos cinco compromisos del equipo. A pesar de esto, cerró la temporada con un total de 25 partidos (18 desde el arranque) y 1629 minutos en cancha, sin convertir goles ni registrar asistencias.

El último gol de Páez en Los Andes fue ante Racing de Córdoba.

En el mismo equipo, Axel Páez vivió el proceso inverso. Con poco rodaje en la etapa de Coqui Ferraresi, encontró mayor continuidad desde la asunción del Chino Zárate y fue titular en seis de los últimos nueve cotejos, lo que le deja buenas sensaciones para lo que viene. Tal es así que, según confirmó en declaraciones a Fútbol en Milrayitas, el DT de Merlo le expresó su deseo de contar con él un año más. Páez completó la temporada con 24 partidos (9 como titular), un gol y una asistencia.

El de rendimiento más destacado dentro del trinomio fue Enzo Pereyra. El juvenil, que aún no hizo su debut oficial en la primera de Los Andes, se afianzó como una pieza clave en Liniers y cerró su año con excelentes registros: disputó 29 partidos (25 como titular), superó los 2000 minutos en cancha y marcó un gol.