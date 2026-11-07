Los Andes convocó oficialmente a elecciones para renovar sus autoridades: cuándo serán y qué se vota

Los socios de Los Andes ya tienen fecha para votar en las elecciones.

La Comisión Directiva del Club Atlético Los Andes oficializó el llamado a elecciones generales ordinarias para el próximo domingo 13 de diciembre. El acto eleccionario se desarrollará en el horario de 09 a 18 en las instalaciones del Colegio Ejército de Los Andes , ubicado en la Avenida Santa Fe 251, Lomas de Zamora.

Durante la jornada, los socios habilitados sufragarán para renovar la totalidad de los cargos de la Comisión Directiva (Presidente, Vicepresidentes, Secretarios, Tesoreros y Vocales), los representantes de socios (45 titulares y 15 suplentes) y los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas para el periodo 2027/2028.

El proceso institucional formal de cara a los comicios comenzará este lunes 9 de noviembre de 2026 a las 19, momento en el que se llevará a cabo la sesión de constitución de la Junta Electoral en el microestadio Manuel Miguel, situado en la sede social de la Avenida Hipólito Yrigoyen 9549.

Los padrones provisorios y los requisitos definitivos para la presentación de listas se darán a conocer tras la conformación formal de dicha junta, abriendo el plazo legal para que las distintas agrupaciones políticas del club oficialicen a sus candidatos.

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Además, Los Andes comunicó que las agrupaciones interesadas en participar de los comicios deberán presentar sus listas y cumplir con los requisitos establecidos en el Estatuto para su admisión. El proceso electoral estará regido por el Estatuto Social, el reglamento electoral del club y las disposiciones legales y administrativas correspondientes a las asociaciones civiles de la provincia de Buenos Aires.

La convocatoria lleva las firmas del presidente de la institución, Omar Plaini, y del secretario, Ariel Cascone. De esta manera, el Milrayitas puso en marcha formalmente el proceso que definirá a las autoridades que conducirán al club durante los próximos dos años.