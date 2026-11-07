La autocrítica de Pedro Troglio tras el empate de Banfield ante Atlético Tucumán

Tras levantar un resultado adverso, el director técnico Pedro Troglio dialogó en conferencia de prensa, analizó el rendimiento del equipo, realizó un balance de sus 20 meses al frente del plantel y dejó en claro que el gran objetivo de Banfield es la Copa Argentina.

El empate de Banfield por 2 a 2 ante Atlético Tucumán dejó raras sensaciones, ya que el equipo perdía 2 a 0 y pudo alcanzar la igualdad. El Taladro sufrió en su último encuentro del Torneo Clausura y ahora le apunta todos los cañones al torneo más federal del país.

El conjunto dirigido por Pedro Troglio finalizó en la posición número 12 en la Zona B del Torneo Clausura con 14 puntos. Con tres victorias, seis empates y siete derrotas culminó la temporada de manera irregular, aunque cumplió el objetivo de mantener la categoría.

El Taladro no arrancó de la mejor manera ante el Decano, ya que la visita sacó una diferencia de dos goles. Banfield volvió a fallar en el juego aéreo, una situación que el entrenador destacó y reconoció de inmediato: "Fue un partido difícil de jugar. Habíamos arrancado ganando, pero otra vez nos encontramos con el problema de la pelota parada", detalló Pedro Troglio sobre el desarrollo del encuentro ante el Decano.

Respecto a la floja cosecha de unidades en el certamen, el DT fue categórico y no ocultó su disconformidad con los números finales: "Venimos jugando finales hace dos años por la situación y sabíamos que este partido era importante. Lamentablemente el campeonato no termina siendo bueno porque 15 puntos es poco". En esa misma línea, desmenuzó la campaña actual: "Empatamos 6 y perdimos 7, no fue bueno, pero sabemos cómo fue la situación".

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Balance de ciclo y respaldo a sus jugadores

A pesar del trago amargo en el torneo doméstico, Pedro Troglio miró el panorama completo de su gestión de un año y ocho meses en el club del Sur, mostrando tranquilidad con el trabajo realizado y respaldando al plantel. "Tengo muy claro cómo fue este año y 8 meses, claramente sé lo que vivimos y no puedo reprocharme nada ni reprocharle algo a los jugadores", afirmó con firmeza.

Haciendo un repaso de su proceso, el técnico defendió los resultados globales de su paso por la institución: "Hablando de números no puedo decir que me fue mal. El primer campeonato fue bueno, el segundo fue menos bueno y este aún menos. Me voy convencido de que durante un año y 8 meses dejamos todo".

El sueño de la Copa Argentina y el espejo de Falcioni

En la previa del partido, Pedro Troglio protagonizó un emotivo abrazo con Julio César Falcioni, el entrenador más importante de la historia de Banfield. Al ser consultado sobre el significado del "Emperador" y la chance que tiene el Taladro en la Copa Argentina —donde jugará semifinales contra Boca—, el DT se mostró ilusionado con dejar su propia huella.

"Ganar un título con un club es lo máximo que te puede pasar, no te olvidan nunca más. Julio es una persona de la que nunca se van a olvidar, esa es la impronta de ganar un título con un club", reflexionó con profunda admiración.

Con la mente puesta en el trascendental choque en Mendoza, Pedro Troglio concluyó con un mensaje de optimismo para todo el pueblo banfileño: "Nosotros estamos a dos partidos. Sabemos que el partido que viene es muy duro, pero vamos con el sueño de poder lograrlo".