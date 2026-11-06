La Selección Argentina Senior y los históricos de Banfield, Lanús y Talleres de Escalada convocados

Los tres históricos de Banfield, Lanús y Talleres de Escalada citados a la Selección Argentina Senior.

El cuerpo técnico de la Selección Argentina Senior de mayores de 45 años confirmó una lista que combina experiencia, títulos y mucha vigencia en el fútbol de veteranos. Con históricos de Banfield, Lanús y Talleres de Escalada, entre otros, se completó la nómina de futbolistas que participarán del próximo encuentro el sábado ante Pergamino.

El selectivo nacional sumará la jerarquía de jugadores históricos del fútbol argentino para sus próximos compromisos amistosos de la categoría, bajo la organización de la Liga Senior. El choque se disputará este sábado 7 de noviembre desde las 10.45 bajo la organización de la Asociación del Fútbol Argentino.

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Entre los futbolistas se encuentran Claudio Ubeda, ex Racing; Adrián González, futbolista con pasado en El Porvenir y Jorge Martínez, ex Independiente, por citar algunos casos. Sin embargo, tres representantes del conurbano bonaerense están presentes en la lista.

En la convocatoria se destaca la experiencia de varios, pero la particularidad es que 3 de los convocados jugaron o dirigieron en equipos de la zona sur del Gran Buenos Aires.

Cristian "Laucha" Lucchetti: El histórico arquero y referente indiscutido de Banfield (campeón del Apertura 2009) aportará su enorme trayectoria bajo los tres palos.

Juan José Serrizuela: El recordado lateral derecho, campeón con Lanús y de amplia trayectoria en el fútbol nacional, sumará su pegada y solidez defensiva al andarivel derecho de la Albiceleste.

Lucas Licht: El incansable lateral y mediocampista izquierdo, de reciente paso como entrenador de Talleres de Escalada y emblema de Gimnasia de La Plata, aportará su despliegue y vigencia por la banda izquierda.

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Preparación en marcha

Los futbolistas citados se integrarán inmediatamente a los entrenamientos del plantel superior con el objetivo de ponerse a punto para el partido amistoso de este fin de semana frente a la Selección de Pergamino, programado para el sábado 7 de noviembre a las 10.45 en el Estadio de Juventud Unida.

La convocatoria de figuras de la talla de Lucchetti, Serrizuela y Licht reafirma el crecimiento y el nivel competitivo que ha tomado el Fútbol Senior en el país, transformándose en un espacio donde las leyendas del deporte local siguen demostrando su pasión y jerarquía dentro de la cancha.