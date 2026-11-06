Otermín presentó "Desde la Oficina": un stream para contar la gestión del Gobierno de la Comunidad

El intendente de Lomas de Zamora , Federico Otermín , presentó “Desde la Oficina”, un formato audiovisual desde el cual acerca a los vecinos información y reflexiones sobre la gestión local. Ya cuenta con dos episodios que están disponibles en su canal de YouTube: www.youtube.com/@federico.otermin.

En el primer capítulo “Desde la Oficina”, el jefe comunal compartió resultados de los Pre Congresos y el Congreso de la Comunidad, la principal instancia de participación ciudadana del Gobierno de la Comunidad; información útil sobre Empleo Lomas, la plataforma a través de la cual los vecinos se pueden postular a búsquedas laborales; Gobierno de la Comunidad IA, el proyecto que implementa la inteligencia artificial para mejorar la comunicación, acceso a servicios y toma de decisiones de gestión.

Y además Lomas Limpia, programa de manejo integral de residuos; el WhatsApp de la Comunidad (112193-7726) para comunicarse con el Municipio por ideas y pedidos; y novedades sobre diferentes propuestas deportivas, culturales y educativas.

“Desde la Oficina” ya tiene disponible su segunda edición, en la que Otermín abordó temas como el Perfil Único Digital del Gobierno de la Comunidad para acceder a trámites y gestión de turnos y servicios; el programa Descubrir Lomas que reivindica la historia local; el funcionamiento de los 14 Centros de Gestión del Municipio para descentralizar la atención; el programa solidario Compartir Lomas.

También la creación de la Agencia de Cuencas Lomas para mitigar el impacto del cambio climático y mantener en buen estado los cauces hídricos; Lomas Recicla en Comunidad para impulsar la reutilización de materiales y la economía circular, Gobierno de la Comunidad IA en alianza con Google Maps para ver en tiempo real el estado del tránsito y/o cortes de calles; los servicios del Hospital de Animales; y todo sobre la Agenda de la Comunidad para participar de las actividades.

“Como intendente, lo que más disfruto es recorrer las calles de las Lomas de Zamora, conversar de a uno y escuchar diferentes iniciativas y opiniones, y también me parece importante generar espacios de comunicación masiva directa con los vecinos. Este segmento que denominamos ‘Desde la Oficina’ es un recurso más para compartir información con toda la comunidad haciéndonos eco de las distintas inquietudes que nos plantean”, resaltó Otermín.