viernes 06 de noviembre de 2026
Escribinos
6 de noviembre de 2026
Novedad.

Otermín presentó "Desde la Oficina": un stream para contar la gestión del Gobierno de la Comunidad

Se trata de un formato audiovisual por YouTube en el que el intendente de Lomas, Federico Otermín, acerca a los vecinos información y reflexiones sobre la gestión local.

Dos episodios&nbsp; disponibles en el canal de YouTube de Federico Otermín.

Dos episodios  disponibles en el canal de YouTube de Federico Otermín.

En el primer capítulo “Desde la Oficina”, el jefe comunal compartió resultados de los Pre Congresos y el Congreso de la Comunidad, la principal instancia de participación ciudadana del Gobierno de la Comunidad; información útil sobre Empleo Lomas, la plataforma a través de la cual los vecinos se pueden postular a búsquedas laborales; Gobierno de la Comunidad IA, el proyecto que implementa la inteligencia artificial para mejorar la comunicación, acceso a servicios y toma de decisiones de gestión.

Lee además
La tragedia ocurrió en la terminal de ómnibus de La Noria.
Tragedia.

Conmoción en Lomas: un hombre se descompensó y murió en la terminal de La Noria
Una de las últimas imágenes registradas de la jauría.
Cada vez más peligrosos.

Feroz ataque de la jauría a una joven en Llavallol: "La arrastró por la calle"

Y además Lomas Limpia, programa de manejo integral de residuos; el WhatsApp de la Comunidad (112193-7726) para comunicarse con el Municipio por ideas y pedidos; y novedades sobre diferentes propuestas deportivas, culturales y educativas.

Segunda edición del stream de Federico Otermín

“Desde la Oficina” ya tiene disponible su segunda edición, en la que Otermín abordó temas como el Perfil Único Digital del Gobierno de la Comunidad para acceder a trámites y gestión de turnos y servicios; el programa Descubrir Lomas que reivindica la historia local; el funcionamiento de los 14 Centros de Gestión del Municipio para descentralizar la atención; el programa solidario Compartir Lomas.

También la creación de la Agencia de Cuencas Lomas para mitigar el impacto del cambio climático y mantener en buen estado los cauces hídricos; Lomas Recicla en Comunidad para impulsar la reutilización de materiales y la economía circular, Gobierno de la Comunidad IA en alianza con Google Maps para ver en tiempo real el estado del tránsito y/o cortes de calles; los servicios del Hospital de Animales; y todo sobre la Agenda de la Comunidad para participar de las actividades.

“Como intendente, lo que más disfruto es recorrer las calles de las Lomas de Zamora, conversar de a uno y escuchar diferentes iniciativas y opiniones, y también me parece importante generar espacios de comunicación masiva directa con los vecinos. Este segmento que denominamos ‘Desde la Oficina’ es un recurso más para compartir información con toda la comunidad haciéndonos eco de las distintas inquietudes que nos plantean”, resaltó Otermín.

Temas
Seguí leyendo

Conmoción en Lomas: un hombre se descompensó y murió en la terminal de La Noria

Feroz ataque de la jauría a una joven en Llavallol: "La arrastró por la calle"

El Cementerio Disidente de Llavallol celebra 128 años: un legado británico

Desde Lomas, visitó el Hospital Durand junto a los Superhéroes Solidarios

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
La tragedia ocurrió en la terminal de ómnibus de La Noria.
Tragedia.

Conmoción en Lomas: un hombre se descompensó y murió en la terminal de La Noria

Las más leídas

Te Puede Interesar

Rocky, el perro que había sido enterrado vivo.
Triste noticia.

Murió Rocky, el perro que había sido enterrado vivo en Monte Grande