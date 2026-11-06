Rusherking recordó su romance con la China Suárez: "Me fui mundial"

La China Suárez y Rusherking, en otros tiempos.

Rusherking estuvo como invitado Otro Día Perdido, el ciclo de Mario Pergolini en El Trece, y y recordó exposición mediática que enfrentó durante su relación con la China Suárez. También revivió la frase que lo hizo viral en todo el país.

“Imagínense, soy de Santiago del Estero, recontra tímido. Llegué acá y me empezaron a pasar cosas y de repente, en esa relación, me pasaron cosas que no me esperaba”, contó Rusherking durante la entrevista con Mario Pergolini.

El cantante aclaró que las noticias falsas no eran lo que más lo afectaba, si no la pérdida de privacidad. “Yo puedo bancar que digan una mentira, lo que quieras. El problema era que salías de tu casa, yo salía en pantuflas, y tenía al reportero, al pelado con la cámara acá y el otro acá con el micrófono, y me quería morir”, recordó Rusherking.

Con su buena onda, según explicó, la estrategia de algunos cronistas de formularle preguntas deliberadamente picantes: “Los que son malos te preguntan la mayor pavada del mundo para que vos respondas la mayor pavada del mundo también”.

La frase viral de Rusherking Rusherking también volvió a usar una frase que se instaló en las redes sociales en su momento. “Prefiero mantener mi vida privada oculta, soy un caballero, pero me fui mundial”, aseguró al repetir una expresión. Rápidamente apareció en historias de Instagram de marcas y usuarios, en memes y en todo tipo de contenidos: “Me etiquetaban en historias con el nombre, el nuevo alfajor ‘me fui mundial’, la nueva doble hamburguesa ‘me fui mundial’. La empezaron a usar mucho”, recordó entre risas.

Compartí esta nota en redes sociales:







