Sofía Gonet armó una polémica con un vestido que simula la desnudez

Sofía Gonet volvió a hacer de las suyas para captar la atención en las redes sociales luego de compartir una serie de fotos con un polémico vestido que emula a la desnudez. Como era de prever, la producción generó un enorme revuelo entre sus seguidores.

“La Reini” , como se la conoce a Sofía Gonet en las redes sociales , desfiló luciendo una particular prenda de color blanco que simula las lolas y vello púbico.

"Estrenando mi nuevo vestido de diseño. Estilismo @gastonhttp", escribió en su cuenta de Instagram junto a las imágenes posando por el barrio de Recoleta.

Como era prever, la publicación de Sofía Gonet no pasó desapercibida y desató un tendal de comentarios de todo tipo por parte de sus fieles seguidores.

Algunos de ellos celebraron la audacia conceptual de la influencer y la propuesta artística. En cambio, otros tantos se lo tomaron con humor.

Esta no es la primera vez que Sofía Gonet consigue acaparar la atención con su vestuario y sus intervenciones en las redes sociales. La popular influencer acumula una larga lista de apuestas de moda que se convierten en tendencia. Por ejemplo, en los Premios Ídolo 2026 lució el osado atuendo de látex que las redes tildaron irónicamente como "con olor a globo".