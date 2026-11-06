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6 de noviembre de 2026
Rescate emotivo.

Ronnie Wood recordó sus agitadas noches con Diego Maradona

El guitarrista de los Rolling Stones contó cómo eran sus encuentros con Diego Maradona durante una entrevista con Mario Pergolini.

Ron Wood con Diego Maradona.&nbsp;

Ron Wood con Diego Maradona. 

“¿Has estado con Maradona? ¿Has estado con muchos argentinos? ¿Tenés varias noches con argentinos?”, quiso saber Mario Pergolini sobre aquellas andanzas nocturnas.

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“Sí, Maradona, éramos amigos. Hacíamos la partida, y él me llamaba Diego, y yo le llamaba Ronald. Así que nos divertíamos. Sí. Lo hacíamos juntos”, reveló el guitarrista de los Rolling Stones.

Las noches de Ronnie Wood con Diego Maradona

Mario Pergolini le preguntó al músico sobre cómo se comunicaba con Diego Maradona. “¿Diego no hablaba inglés? ¿Cómo se comunicaban?”, consultó el conductor de El Trece.

“Con la música. Nos comunicamos con la música. ¡Oh! ¡Ahí estamos! ¡Buenas fotos! ¡Hey! ¡Andy mi amigo Hansi nos presentó”, recordó Ronnie Wood sobre el primer encuentro.

“¿Te gusta el fútbol? Has hablado muy bien de Messi”, acotó Mario Pergolini en medio de la entrevista con el legendario rockero que está de visita en el país.

Ron Wood recordó a Diego Maradona.

Ron Wood recordó a Diego Maradona.

“Me gusta. Como Bellingham, y gente como Gordon. Me gusta verlos con los grandes jugadores de España, y los íconos, jugadores como Messi. Yo soy un fan de Barcelona. Estoy un poco nervioso”, remarcó Ronnie Wood.

Ronnie Wood se presentará el viernes en el Movistar Arena de Buenos Aires, con los Ratones Paranoicos de teloneros. El domingo actuará en la ciudad de Rosario.

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