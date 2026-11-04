La escuela de Fiorito donde estudió Maradona se llenó de arte y solidaridad

En la Primaria N°63 de Fiorito , donde Diego Maradona aprendió a leer y escribir, hicieron una jornada artística y solidaria con la participación de invitados especiales.

"Hicimos jornada artística donde se pintó un mural colaborativo y los alumnos estuvieron tocando canciones para Diego junto a varias bandas que nos acompañaron. También vinieron artistas plásticos, escritores, fotógrafos y entregamos útiles escolares recolectados gracias a la solidaridad de la comunidad", contaron desde Las 10 del 10 , un proyecto de solidaridad y memoria maradoniana que trabaja por la infancias de Fiorito.

"Live is Life". Un mural en Fiorito recrea la icónica entrada en calor de Diego con el Napoli

Ubicada en la calle Campana 360 , la Primaria N°63 es uno de los lugares emblemáticos de la infancia de Diego. Las personas que compartieron el aula con Pelusa lo recuerdan como muy inquieto, divertido y buen compañero. La escuela formó parte de las diferentes actividades que se organizaron en Fiorito por el cumpleaños N°66 de Maradona . Allí, la artista plástica Nora Basilio coordinó la pintura de un mural colaborativo con una imagen del pequeño Diego que representa su infancia y la defensa de la escuela pública .

Por su parte, los alumnos de cuarto, quinto y sexto grado que cursan la materia de música tocaron canciones junto con su profesor y el artista callejero Ramiro Soler . También se sumaron las bandas La condena de Cain, El Juicio y Nachito Rock .

Uno de los invitados fue Fernando Signorini, preparador físico de Maradona desde 1983 a 1994.

Otro de los invitados especiales fue Fernando Signorini, histórico preparador físico de Maradona desde 1983 a 1994. En la jornada, que contó con el acompañamiento del Municipio de Lomas de Zamora, también hubo actividades con instrumentos elaborados a partir de materiales reciclados

Y desde el proyecto Las 10 del 10 entregaron útiles escolares que fueron recolectando en los recitales que la banda de rock Autos Robados dio en el Teatro Flores y en diferentes espacios culturales.

Gran festejo por el cumpleaños de Maradona en Fiorito

Cientos de vecinos se reunieron en Fiorito para festejar el cumpleaños de Diego Maradona en el barrio que lo vio nacer y donde el amor por el Diez permanece intacto. Con música, arte y distintas propuestas temáticas, el Municipio de Lomas organizó un homenaje para recordar al ídolo popular y compartir una jornada cargada de emoción, identidad y sentimiento maradoniano.

Bajo un sol radiante y en una tarde ideal para disfrutar al aire libre, el Parque Maradona se convirtió este sábado en el epicentro de los festejos por el 66° aniversario del nacimiento de Pelusa. El predio se llenó de vecinos y familias que llegaron con camisetas del Diez, banderas y distintas expresiones de cariño hacia el ídolo que llevó el nombre de Fiorito a lo más alto y sigue despertando una pasión inagotable.

Los vecinos disfrutaron de una tarde a pura música con las presentaciones de Rey Garufa y sus timadores, DJ China, Rayo, Mama Gaia, Qenqo, La Bud-G Band, Malvivientes, Flequillos y Tributo Merecido. También hubo un desfile de murgas, una muestra artística y un torneo de fútbol en el potrero del parque.