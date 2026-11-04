La escuela de Fiorito donde estudió Maradona se llenó de arte y solidaridad

En la Primaria N°63 de Fiorito, donde Diego Maradona aprendió a leer y escribir, hicieron una jornada artística y solidaria con la participación de invitados especiales.
En la Primaria N°63, los alumnos pintaron un mural y participaron de números musicales. También recibieron la donación de útiles escolares.
En la Primaria N°63 de Fiorito, donde Diego Maradona aprendió a leer y escribir, hicieron una jornada artística y solidaria con la participación de invitados especiales.
"Hicimos jornada artística donde se pintó un mural colaborativo y los alumnos estuvieron tocando canciones para Diego junto a varias bandas que nos acompañaron. También vinieron artistas plásticos, escritores, fotógrafos y entregamos útiles escolares recolectados gracias a la solidaridad de la comunidad", contaron desde Las 10 del 10, un proyecto de solidaridad y memoria maradoniana que trabaja por la infancias de Fiorito.
Ubicada en la calle Campana 360, la Primaria N°63 es uno de los lugares emblemáticos de la infancia de Diego. Las personas que compartieron el aula con Pelusa lo recuerdan como muy inquieto, divertido y buen compañero. La escuela formó parte de las diferentes actividades que se organizaron en Fiorito por el cumpleaños N°66 de Maradona. Allí, la artista plástica Nora Basilio coordinó la pintura de un mural colaborativo con una imagen del pequeño Diego que representa su infancia y la defensa de la escuela pública.
Por su parte, los alumnos de cuarto, quinto y sexto grado que cursan la materia de música tocaron canciones junto con su profesor y el artista callejero Ramiro Soler. También se sumaron las bandas La condena de Cain, El Juicio y Nachito Rock.
Otro de los invitados especiales fue Fernando Signorini, histórico preparador físico de Maradona desde 1983 a 1994. En la jornada, que contó con el acompañamiento del Municipio de Lomas de Zamora, también hubo actividades con instrumentos elaborados a partir de materiales reciclados
Y desde el proyecto Las 10 del 10 entregaron útiles escolares que fueron recolectando en los recitales que la banda de rock Autos Robados dio en el Teatro Flores y en diferentes espacios culturales.
Cientos de vecinos se reunieron en Fiorito para festejar el cumpleaños de Diego Maradona en el barrio que lo vio nacer y donde el amor por el Diez permanece intacto. Con música, arte y distintas propuestas temáticas, el Municipio de Lomas organizó un homenaje para recordar al ídolo popular y compartir una jornada cargada de emoción, identidad y sentimiento maradoniano.
Bajo un sol radiante y en una tarde ideal para disfrutar al aire libre, el Parque Maradona se convirtió este sábado en el epicentro de los festejos por el 66° aniversario del nacimiento de Pelusa. El predio se llenó de vecinos y familias que llegaron con camisetas del Diez, banderas y distintas expresiones de cariño hacia el ídolo que llevó el nombre de Fiorito a lo más alto y sigue despertando una pasión inagotable.
Los vecinos disfrutaron de una tarde a pura música con las presentaciones de Rey Garufa y sus timadores, DJ China, Rayo, Mama Gaia, Qenqo, La Bud-G Band, Malvivientes, Flequillos y Tributo Merecido. También hubo un desfile de murgas, una muestra artística y un torneo de fútbol en el potrero del parque.