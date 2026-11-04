Diego Ramos fue eliminado de MasterChef Celebrity por sus ñoquis de sémola

Diego Ramos fue eliminado en la quinta semana de Masterchef Celebrity , en Telefe, en una noche dedicada a los ñoquis. Los participantes mostraron un gran nivel y el jurado tuvo muchas complicaciones a la hora de la deliberación y de la decisión final.

Grego Rossello, Diego Ramos y Hernán “Mala Fama” Coronel hicieron los peores platos e hicieron que el jurado los haga pasar delante de ellos a los tres.

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Grego Rossello presentó ñoquis de espinaca y ricota con salsa de champiñones y no logró convencer a los jueces tanto con lo verbal como con el sabor, y por más que haya asegurado que “se los cocinaría a Wanda Nara”.

“El malfatti, al tener ricota, parece como morder aire. Esto acá es más terrenal, más pedroso, y hay un problema de vajilla porque el plato es más de una entrada. Que quede claro que esto no me llevó a Italia”, le dijo Damián Betular al participante.

Mala Fama llevó ñoquis de papa, batata y apio con salsa bolognesa, y declaró que trató de “arriesgar” a pesar de su amplia experiencia haciendo ese tipo de pasta. El músico recibió devoluciones mixtas. Betular lo llamó “un proyecto ambicioso que entró en un cuello de botella”.

La despedida de Diego Ramos

Diego Ramos fue el único que hizo ñoquis de sémola en la gala de eliminación. Los preparó con crema de champiñones, nueces y queso azul. En la degustación, recibió un reto de Germán Martitegui por haber utilizado un soplete. “Eso solo se usa para hacer crème brûlée”, le aclaró.

Maru Botana determinó que “los ñoquis estaban muy ricos” pero que la salsa “estaba como cortada”. Damián Betular añadió que le faltaba la típica capa tostada de los ñoquis de sémola.

El jurado sostuvo que estaba satisfecho con la amplia variedad que hubo en los ñoquis al destacar los buenos platos, como los casos de Sebastián Presta, Campi y Julieta Nair Calvo. “Estamos entre dos”, coincidieron al hablar del participante a eliminar.

Al llamar a Grego Rosello, Hernán Coronel y Diego Ramos en el momento del desenlace, Maru reveló que el quinto eliminado era el actor.

“Les quiero agradecer. Ellos no son competidores, son compañeros. Y ustedes no son jurado, son profesores”, expresó el actor al despedirse de la competencia de cocina en un momento muy emotivo