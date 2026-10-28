El emocionante recuerdo de Marta Fort sobre su papá en MasterChef Celebrity

Marta Fort fue consultada por Wanda Nara respecto al recuerdo de su padre y emocionó con su relato.

La participación de Marta Fort en MasterChef Celebrity la pone en un lugar de popularidad importante como sucedió con su padre hace años atrás, el cual terminó convirtiéndose en un gran personaje televisivo. Por eso, en el último programa, la joven emocionó contando detalles que le dejó Ricardo, también habló de lo que sentiría si la viera en la TV.

Nadie tiene dudas sobre que a su papá, Ricardo, le hubiese encantado verla siendo parte de un reality tan importante y fue sobre eso que se explayó y se abrió cuando Wanda Nara le pidió que hablará de su padre.

Fue justo cuando Marta estaba cocinando que Wanda se acercó para preguntarle si se imagina qué le diría Ricardo sobre su participación en MasterChef Celebrity. Marta Fort sin dudarlo respondió: "Le gustaría verme acá, estaría orgulloso. Yo soy su versión mujer, me gusta aparecer en la tele porque siento que llevo su legado".

El recuerdo de Marta Fort hacia su padre Sin ir al golpe bajo y lejos del llanto, Marta recordó a su papá con una sonrisa, pero igualmente logró conmover. Wanda le consultó qué se quedó de él, tanto material como sentimental y ella respondió: "Me quedé sus zapatillas porque calzamos lo mismo y los autos, que los tengo, los uso. En mi corazón me quedé con su forma de ser, hacer lo que a uno le guste sin importarle lo que diga el resto, ser libre".

Marta reconoció que tiene una gran personalidad, suele ser picante a la hora de hablar y ya lo ha demostrado en el programa que sale todas las noches por Telefe, pero aseguró que no se considera mala persona ni conflictiva. "Yo hago la mía y no tengo 'lore' con ninguno", expresó la joven modelo haciendo referencia tanto a sus compañeros del reality como al mundo del espectáculo en general. Mirá el video: Marta Fort contó qué habría opinado Ricardo Fort sobre su participación en MasterChef Celebrity y reveló un dato inesperado.#MasterChefCelebrity #telefe #MartaFort pic.twitter.com/bLQSYr6ABM — TeleViral (@TeleViralAr) October 27, 2026

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