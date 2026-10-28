miércoles 28 de octubre de 2026
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28 de octubre de 2026
Nueva obra.

Los Andes dio un paso clave para recuperar un sector de su predio

Mediante un comunicado, Los Andes anunció la firma de un contrato para remover los montículos de tierra acumulados en el predio Juan Carlos "El Nene" Díaz.

Los Andes inicirá una obra importante en el predio de Albertina.

Los Andes inicirá una obra importante en el predio de Albertina.

Los Andes anunció el inicio de una obra clave en el predio Juan Carlos “El Nene” Díaz, ubicado en la localidad de Albertina, que permitirá recuperar un espacio que se encontraba inutilizado debido a una gran acumulación de tierra.

A través de un comunicado oficial, la entidad presidida por Omar Plaini informó que “se firmó el contrato para la remoción de los montículos de tierra” alojados en el campo de deportes donde entrenan habitualmente el plantel profesional y las divisiones inferiores del club.

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“Se trata de un paso muy importante para recuperar un espacio que forma parte de nuestra historia y de nuestro sentido de pertenencia, y que queremos volver a ver lleno de vida, de deporte y de encuentro”, celebró la institución de Lomas de Zamora en su publicación.

Según detallaron desde el club, los trabajos demandarán aproximadamente tres meses y se requerirá la circulación de unos 650 camiones para el retiro total de la tierra. Esta intervención le permitirá al Milrayitas recuperar un sector valioso dentro del predio.

En ese sentido, desde Los Andes destacaron el acompañamiento institucional del Municipio de Lomas de Zamora: “Queremos agradecer al Municipio, que acompañó la iniciativa desde el primer momento y colaborará con maquinaria para que el retiro sea más sencillo y rápido”, subrayó el comunicado.

Asimismo, la dirigencia lomense resaltó la labor de los socios Rodrigo Pintos y Baltazar Craveli, quienes acercaron la propuesta en conjunto con integrantes de diferentes agrupaciones para dar inicio a un espacio de trabajo abocado a proyectos de infraestructura en la institución.

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