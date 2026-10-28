Los Andes dio un paso clave para recuperar un sector de su predio

Los Andes anunció el inicio de una obra clave en el predio Juan Carlos “El Nene” Díaz , ubicado en la localidad de Albertina, que permitirá recuperar un espacio que se encontraba inutilizado debido a una gran acumulación de tierra.

A través de un comunicado oficial, la entidad presidida por Omar Plaini informó que “se firmó el contrato para la remoción de los montículos de tierra” alojados en el campo de deportes donde entrenan habitualmente el plantel profesional y las divisiones inferiores del club.

“Se trata de un paso muy importante para recuperar un espacio que forma parte de nuestra historia y de nuestro sentido de pertenencia, y que queremos volver a ver lleno de vida, de deporte y de encuentro”, celebró la institución de Lomas de Zamora en su publicación.

Según detallaron desde el club, los trabajos demandarán aproximadamente tres meses y se requerirá la circulación de unos 650 camiones para el retiro total de la tierra. Esta intervención le permitirá al Milrayitas recuperar un sector valioso dentro del predio.

COMUNICADO OFICIAL







En los próximos días comenzarán los trabajos de remoción de los montículos de tierra del Predio Juan Carlos “El Nene” Díaz, en Villa Albertina.



La obra tendrá una… pic.twitter.com/tu9K75XGy5 — Club Los Andes (@clublosandes) October 27, 2026 X Los Andes.

En ese sentido, desde Los Andes destacaron el acompañamiento institucional del Municipio de Lomas de Zamora: “Queremos agradecer al Municipio, que acompañó la iniciativa desde el primer momento y colaborará con maquinaria para que el retiro sea más sencillo y rápido”, subrayó el comunicado.

Asimismo, la dirigencia lomense resaltó la labor de los socios Rodrigo Pintos y Baltazar Craveli, quienes acercaron la propuesta en conjunto con integrantes de diferentes agrupaciones para dar inicio a un espacio de trabajo abocado a proyectos de infraestructura en la institución.

Lo que se le viene a Los Andes en la Primera Nacional

Ya sin posibilidades de clasificar al Reducido, Los Andes cerrará este sábado su participación en la actual temporada de la Primera Nacional con el encuentro ante Mitre por la última fecha de la zona A. El partido se disputará en el estadio Eduardo Gallardón, desde las 15.30, y contará con el arbitraje de Nicolás Mastroieni.