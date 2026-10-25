Los Andes insistió y sumó un empate en Caseros ante Estudiantes

Justo reparto en Caseros

Los Andes se presentó en Caseros ya sin chances de jugar el Torneo Reducido y en un partido discreto igualó 1-1 contra Estudiantes por la 35º fecha de la zona A de la Primera Nacional. El Mirayitas cerrará la temporada recibiendo a Mitre, en Lomas de Zamora.

Tras un flojo primer tiempo Los Andes mejoró promediando la etapa final con el buen trabajo de Alex Valdez Chamorro, sumado a la frescura que le dieron los chicos Facundo Sánchez, Benjamín Garay y Leandro Alegre que ingresaron con ganas de mostrarse.

Los Andes alcanzó la igualdad en Caeros.

Ninguno asumió el rol del juego, se prestaron mucho la pelota, tuvieron más errores que aciertos, pero dentro de la mediocridad el local llegó con un frentazo de Martín Albarracín en el comienzo y el gol de Facundo Ardiles (la ley del ex) empujando un centro de Darío Rostagno que había dejado por el camino a Sebastián López.

Los Andes peleó y lo empató

El mejor tramo de Los Andes coincidió con la levantada de Alex Valdez Chamorro. De a poco se fue adelantando, se fue acercando y dio avisos con el exLanús que exigió al arquero desde la medialuna.

Después fue el turno de Mauricio Asenjo, de Benjamín Garay y un tiro libre del “10” al palo. Pero en la siguiente desbordó por izquierda al pelotazo de Daniel Franco y Mauricio Asenjo controló la pelota para romperle el arco a Juan Manuel Lungarzo.

En el cuarto de hora final, el travesaño le negó el gol a Franco Quinteros y Benjamín Garay le erró al arco desperdiciando la contra. Final agridulce para ambos, el que no soñaba Los Andes, pero el que le marca el bajón de la segunda rueda que lo alejó del objetivo que sí atrapó el Pincha de Caseros.