domingo 25 de octubre de 2026
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25 de octubre de 2026
Para cumplir.

Los Andes insistió y sumó un empate en Caseros ante Estudiantes

En el complemento Los Andes tuvo una leve mejoría y llegó a la igualdad por intermedio de Mauricio Asenjo. Frente a Mitre cerrará la temporada.

Diario La Unión | Daniel Santiago
Por Daniel Santiago
Franco Quinteros encara a Gabriel Carrasco.

Franco Quinteros encara a Gabriel Carrasco.

Franco Quinteros encara a Gabriel Carrasco.

Franco Quinteros encara a Gabriel Carrasco.

Justo reparto en Caseros

Los Andes se presentó en Caseros ya sin chances de jugar el Torneo Reducido y en un partido discreto igualó 1-1 contra Estudiantes por la 35º fecha de la zona A de la Primera Nacional. El Mirayitas cerrará la temporada recibiendo a Mitre, en Lomas de Zamora.

Tras un flojo primer tiempo Los Andes mejoró promediando la etapa final con el buen trabajo de Alex Valdez Chamorro, sumado a la frescura que le dieron los chicos Facundo Sánchez, Benjamín Garay y Leandro Alegre que ingresaron con ganas de mostrarse.

Los Andes alcanz&oacute; la igualdad en Caeros.

Los Andes alcanzó la igualdad en Caeros.

Ninguno asumió el rol del juego, se prestaron mucho la pelota, tuvieron más errores que aciertos, pero dentro de la mediocridad el local llegó con un frentazo de Martín Albarracín en el comienzo y el gol de Facundo Ardiles (la ley del ex) empujando un centro de Darío Rostagno que había dejado por el camino a Sebastián López.

Los Andes peleó y lo empató

El mejor tramo de Los Andes coincidió con la levantada de Alex Valdez Chamorro. De a poco se fue adelantando, se fue acercando y dio avisos con el exLanús que exigió al arquero desde la medialuna.

Después fue el turno de Mauricio Asenjo, de Benjamín Garay y un tiro libre del “10” al palo. Pero en la siguiente desbordó por izquierda al pelotazo de Daniel Franco y Mauricio Asenjo controló la pelota para romperle el arco a Juan Manuel Lungarzo.

En el cuarto de hora final, el travesaño le negó el gol a Franco Quinteros y Benjamín Garay le erró al arco desperdiciando la contra. Final agridulce para ambos, el que no soñaba Los Andes, pero el que le marca el bajón de la segunda rueda que lo alejó del objetivo que sí atrapó el Pincha de Caseros.

Terminó el partido

En Caseros, Los Andes empató 1-1 frente a Estudiantes.

De contra lo tuvo Los Andes

Contra de Valdez Chamorro para el remate desviado de Benjamín Garay.

Otra vez el travesaño

Se volvió a salvar Los Andes por un zurdazo de Franco Quinteros.

¡¡¡GOL DE LOS ANDES!!!

A los 31 minutos. Centro de Valdez Chamorro para Mauricio Asenjo, que bajó la pelota y convirtió con remate alto.

Acarició el empate

Tiro libre de Mauricio Asenjo, rebote del arquero, cabezazo de Benjamín Garay y salvó un defensor.

Los Andes quiere, pero no puede

Promediando el complemento, el Mirayitas no encuentra los caminos al arco.

Casi aumenta el Pincha

Tiro libre de Enzo Acosta que se fue desviado. No llegaba Sebastián López.

Cerca Los Andes

Jugada de Valdez Chamorro que sacó Juan Manuel Lungarzo a un costado

Comenzó el segundo tiempo

Los Andes va en busca de revertir el resultado en Caseros.

Terminó el primer tiempo

En un trámite parejo, Estudiantes encontró el gol sobre el final y derrota a Los Andes 1-0.

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¡¡¡GOL DE ESTUDIANTES!!!

A los 44 minutos. Facundo Ardiles entrando por el medio conectó a la red.

Llegó la visita

Remate mordido de Matías González que se desvió y salió cerca del caño izquierdo.

Se prestan la pelota

Poco en Caseros, ni Estudiantes, ni Los Andes, logran tomar las riendas del partido.

El travesaño salvó a Los Andes

Frentazo de Martín Albarracín a la salida de un córner que rebotó en el horizontal.

Comenzó el partido

Los Andes le puso fin a su sueño de avanzar al Reducido y visita a Estudiantes de Buenos Aires sin nada en juego, aunque con la intención de cortar una sequía de 10 partidos sin poder ganar de visitante en la Primera Nacional.

Así forman los equipos

Estudiantes: Juan Manuel Lungarzo; Fernando Duré, Jorge Benítez y Martín Albarracín; Facundo Ardiles, Federico Sena, Manuel Sánchez De León, y Franco Quinteros; Matías Núñez; Enzo Acosta y Darío Rostagno. DT: Alfredo Grelak.

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Los Andes: Sebastián López; Gabriel Carrasco, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco y Nazareno Fernández Colombo; Matías González, Gabriel Cañete, Juan Manuel Vázquez y Alex Valdez Chamorro; Mauricio Asenjo y Alexis González. DT: César Monasterio.

Árbitro: Carlos Córdoba. Estadio: Ciudad de Caseros.

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