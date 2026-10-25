Los Andes insistió y sumó un empate en Caseros ante Estudiantes

Justo reparto en Caseros
Los Andes se presentó en Caseros ya sin chances de jugar el Torneo Reducido y en un partido discreto igualó 1-1 contra Estudiantes por la 35º fecha de la zona A de la Primera Nacional. El Mirayitas cerrará la temporada recibiendo a Mitre, en Lomas de Zamora.
Tras un flojo primer tiempo Los Andes mejoró promediando la etapa final con el buen trabajo de Alex Valdez Chamorro, sumado a la frescura que le dieron los chicos Facundo Sánchez, Benjamín Garay y Leandro Alegre que ingresaron con ganas de mostrarse.
Los Andes alcanzó la igualdad en Caeros.
Ninguno asumió el rol del juego, se prestaron mucho la pelota, tuvieron más errores que aciertos, pero dentro de la mediocridad el local llegó con un frentazo de Martín Albarracín en el comienzo y el gol de Facundo Ardiles (la ley del ex) empujando un centro de Darío Rostagno que había dejado por el camino a Sebastián López.
Los Andes peleó y lo empató
El mejor tramo de Los Andes coincidió con la levantada de Alex Valdez Chamorro. De a poco se fue adelantando, se fue acercando y dio avisos con el exLanús que exigió al arquero desde la medialuna.
Después fue el turno de Mauricio Asenjo, de Benjamín Garay y un tiro libre del “10” al palo. Pero en la siguiente desbordó por izquierda al pelotazo de Daniel Franco y Mauricio Asenjo controló la pelota para romperle el arco a Juan Manuel Lungarzo.
En el cuarto de hora final, el travesaño le negó el gol a Franco Quinteros y Benjamín Garay le erró al arco desperdiciando la contra. Final agridulce para ambos, el que no soñaba Los Andes, pero el que le marca el bajón de la segunda rueda que lo alejó del objetivo que sí atrapó el Pincha de Caseros.
Terminó el partido
En Caseros, Los Andes empató 1-1 frente a Estudiantes.
ST 45+5' | Final del partido:Los Andes empató 1 a 1 ante Estudiantes por la Fecha 35. #Estudiantes 1 - #LosAndes 1#DaleLomas https://t.co/YR04zotXPQ— Club Los Andes (@clublosandes) October 25, 2026
De contra lo tuvo Los Andes
Contra de Valdez Chamorro para el remate desviado de Benjamín Garay.
Otra vez el travesaño
Se volvió a salvar Los Andes por un zurdazo de Franco Quinteros.
¡¡¡GOL DE LOS ANDES!!!
A los 31 minutos. Centro de Valdez Chamorro para Mauricio Asenjo, que bajó la pelota y convirtió con remate alto.
"Mauricio Asenjo"Por el gol del jugador de Los Andes ante Estudiantes de Caseros. https://t.co/qM9oNZ9RGd— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 25, 2026
Acarició el empate
Tiro libre de Mauricio Asenjo, rebote del arquero, cabezazo de Benjamín Garay y salvó un defensor.
Los Andes quiere, pero no puede
Promediando el complemento, el Mirayitas no encuentra los caminos al arco.
Casi aumenta el Pincha
Tiro libre de Enzo Acosta que se fue desviado. No llegaba Sebastián López.
Cerca Los Andes
Jugada de Valdez Chamorro que sacó Juan Manuel Lungarzo a un costado
Comenzó el segundo tiempo
Los Andes va en busca de revertir el resultado en Caseros.
Terminó el primer tiempo
En un trámite parejo, Estudiantes encontró el gol sobre el final y derrota a Los Andes 1-0.
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¡¡¡GOL DE ESTUDIANTES!!!
A los 44 minutos. Facundo Ardiles entrando por el medio conectó a la red.
"Facundo Ardiles"Por el gol del jugador de Estudiantes de Caseros ante Los Andes. https://t.co/tA3JaN8n1J— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 25, 2026
Llegó la visita
Remate mordido de Matías González que se desvió y salió cerca del caño izquierdo.
Se prestan la pelota
Poco en Caseros, ni Estudiantes, ni Los Andes, logran tomar las riendas del partido.
El travesaño salvó a Los Andes
Frentazo de Martín Albarracín a la salida de un córner que rebotó en el horizontal.
Comenzó el partido
Los Andes le puso fin a su sueño de avanzar al Reducido y visita a Estudiantes de Buenos Aires sin nada en juego, aunque con la intención de cortar una sequía de 10 partidos sin poder ganar de visitante en la Primera Nacional.
Así forman los equipos
Estudiantes: Juan Manuel Lungarzo; Fernando Duré, Jorge Benítez y Martín Albarracín; Facundo Ardiles, Federico Sena, Manuel Sánchez De León, y Franco Quinteros; Matías Núñez; Enzo Acosta y Darío Rostagno. DT: Alfredo Grelak.
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Los Andes: Sebastián López; Gabriel Carrasco, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco y Nazareno Fernández Colombo; Matías González, Gabriel Cañete, Juan Manuel Vázquez y Alex Valdez Chamorro; Mauricio Asenjo y Alexis González. DT: César Monasterio.
¡Así va Los Andes! Así forma el equipo dirigido por César Monasterio para enfrentar a Estudiantes en el Estadio Ciudad de Caseros.Viví el minuto a minuto a través de X.#VamosMilrayitas https://t.co/6AAL9owmgW— Club Los Andes (@clublosandes) October 25, 2026
Árbitro: Carlos Córdoba. Estadio: Ciudad de Caseros.