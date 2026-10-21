Elecciones en Los Andes: en 10 días se hará el llamado oficial para votar

Los socios de Los Andes, en modo elecciones.

Los Andes tiene que renovar sus autoridades antes de fin de año y, de a poco, empieza a entrar en modo elecciones de cara a los comicios que se tienen que celebrar en diciembre, una vez finalizada la temporada de la Primera Nacional .

En este sentido, desde la dirigencia del Milrayitas le confirmaron a La Unión que en “un plazo máximo de 10 días” se realizará el llamado oficial y formal del acto eleccionario, a partir del cual quedará definido el día de la elección y se establecerá el tiempo para la presentación de listas.

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Con la confirmación de esta información se abre el escenario de lo que será el proceso eleccionario en Los Andes porque, a partir de esta publicación se dará conocer por las redes sociales, quedarán fijados los plazos, los requisitos y la fecha exacta de la votación.

La Junta Electoral terminará de ultimar los detalles a lo largo de las próximas dos semanas y, luego de eso, quedará confirmado el cronograma de las elecciones, donde se elegirá a las nuevas autoridades que gobernarán el club durante el mandato 2027-2029.

La dirgencia de Los Andes confirmó que en "un plazo máximo de 10 días" se llamará a elecciones

“En los próximos diez días estará definida la convocatoria”, le confiaron a este medio desde la cúpula dirigencial de la entidad de Lomas de Zamora.

¿Omar Plaini se presentará por otro mandato en Los Andes?

A pocos días de que inicie el camino hacia las elecciones, el actual presidente del club, Omar Plaini, sigue sin dar señales sobre si encabezará o no la lista del oficialismo en busca de otro mandato al frente de Los Andes.

Plaini no confirmó aún si encabezará la lista del oficialismo.

Hasta el momento, el dirigente y líder del sindicato de los Canillitas mostró algunas dudas respecto a su candidatura en diferentes entrevistas periodísticas, pero tampoco lo descartó y se espera que en los próximos días tome una decisión.

Una vez que quede oficializado el proceso electoral, las diferentes agrupaciones tendrán un tiempo estipulado por la Junta Electoral para presentar sus respectivos candidatos y ahí se definirá si Plaini, que gobierna el club desde 2023, buscará la reelección.